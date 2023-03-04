دوري أبطال أفريقيا: أوناجم يقود الوداد إلى هزيمة فيتا كلوب والانفراد بصدارة المجموعة

وسدد البديل محمد أوناجم كرة اصطدمت بالمدافع جاي ماجيما وسكنت الشباك في الدقيقة 55.

ورغم السيطرة الميدانية، والمساندة الجماهيرية الكبيرة، عجز الوداد عن هز الشباك في الشوط الأول، وكانت أبرز فرصة من ضربة رأس للمهاجم السنغالي سامبو جونيور ارتطمت بالعارضة.

وحاول الظهير يحيى عطية الله مضاعفة التقدم من كرة قوية أبعدها الحارس بصعوبة ثم أهدر البديل الليبي مؤيد اللافي انفرادًا بالحارس في الدقيقة الأخيرة.