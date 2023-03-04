دوري أبطال أفريقيا: أوناجم يقود الوداد إلى هزيمة فيتا كلوب والانفراد بصدارة المجموعة
صعد الوداد المغربي حامل اللقب إلى صدارة المجموعة الأولى بفوز صعب على أرضه 1-صفر أمام فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة.
وسدد البديل محمد أوناجم كرة اصطدمت بالمدافع جاي ماجيما وسكنت الشباك في الدقيقة 55.
ورغم السيطرة الميدانية، والمساندة الجماهيرية الكبيرة، عجز الوداد عن هز الشباك في الشوط الأول، وكانت أبرز فرصة من ضربة رأس للمهاجم السنغالي سامبو جونيور ارتطمت بالعارضة.
وحاول الظهير يحيى عطية الله مضاعفة التقدم من كرة قوية أبعدها الحارس بصعوبة ثم أهدر البديل الليبي مؤيد اللافي انفرادًا بالحارس في الدقيقة الأخيرة.
ورفع الوداد، الذي عين المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، الأسبوع الماضي، خلفًا لمهدي النفطي، رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات متقدمًا بنقطتين على بترو أتلتيكو الأنجولي، وشبيبة القبائل الجزائري.
ويبقى فيتا كلوب في المركز الأخير ولديه 3 نقاط.