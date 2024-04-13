تين هاغ يصدم مهاجمي مانشستر يونايتد ويطالب إدارة النادي بإجراء جديد

قال إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه بحاجة للتعاقد مع مهاجم جديد، من أجل التخلص من متاعبه التهديفية التي تفاقمت خلال الموسم الجاري.

وأحرز مانشستر يونايتد 45 هدفا في الموسم الحالي، وهي الحصيلة الأضعف بين الأندية أصحاب المراتب العشر الأولى في الترتيب على مستوى الدوري حتى الآن.

وأحرز الدانمركي راسموس هويلوند (21 عاما) الذي انضم للنادي مقابل 72 مليون جينه إسترليني (90 مليون دولار) تقريبا في أغسطس آب الماضي، 13 هدفا في 34 مباراة في جميع المنافسات.

كما سجل الفرنسي أنتوني مارسيال هدفين في الموسم الحالي، بينما حصل الفريق على بعض المساعدة من جانب الجناح الأيسر الأرجنتيني أليخاندرو غارناشو، الذي أحرز تسعة أهداف في 41 مباراة.

وسجل نجم الشياطين الحمر، ماركوس راشفورد ثمانية أهداف في 38 مباراة هذا الموسم بعد أن كان في رصيده 30 هدفا في الموسم الماضي.

وكان تين هاغ استبعد إمكانية التعاقد مع مهاجم في فترة انتقالات اللاعبين، خلال يناير الماضي، بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، لكنه أكد المضي قدما في هذه الخطط في نهاية الموسم.

وقال المدرب الهولندي للصحفيين، الليلة الماضية "أعتقد أن التعاقد مع مهاجمين جدد سيساعدنا.. نحن نحتاج للمزيد من الخيارات في كل مركز، وهذا لم يتوفر لنا في بعض المراكز هذا الموسم مثل خط الهجوم؛ ما كان له تأثير سلبي على النتائج."

وأضاف المدرب الهولندي: "نعمل خلف الكواليس على خطط للبحث عن المواهب، الخطة جاهزة لكنها تحتاج للتنفيذ." معبرا عن ثقته في أن الملاك الجدد للنادي سيتحركون سريعا لتنفيذ بعض الخطط التي وضعها الطاقم الفني.

ويلتقي مانشستر يونايتد السبت مع مضيفه بورنموث لحساب الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل زملاء غارناشو المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 49 نقطة، قبل سبع مباريات من نهاية الموسم.