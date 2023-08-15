الدوري السعودي.. الاتفاق يهزم النصر وتعادل الشباب مع الأخدود (فيديو)

تعادل الشباب والأخدود

وفي مباراة ثانية، تعادل الشباب 1/1 مع الأخدود، تقدم آندريه بوركا للأخدود من ضربة جزاء في الدقيقة 41، وتعادل أحمد جابر للشباب في الدقيقة 66.

وفي أبرز مباريات الجولة الأولى، فاز الأهلي 3/0 على الحزم، والاتحاد، حامل اللقب، 3/0 على الرائد، والهلال 3/1 على أبها.

وفي أبرز مباريات الجولة الثانية، يلعب الأهلي مع الخليج، والنصر مع التعاون، والهلال مع الفيحاء، والاتحاد مع الطائي، والشباب مع الوحدة.