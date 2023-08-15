الدوري السعودي.. الاتفاق يهزم النصر وتعادل الشباب مع الأخدود (فيديو)
ألحق الاتفاق الخسارة بمنافسه نادي النصر بعدما تغلب عليه 2/1، اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من الدوري السعودي.
وفي غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة، تقدم المهاجم السنغالي ساديو ماني للنصر في الدقيقة الرابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من علي الحسن، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني تعادل الاتفاق، الذي يدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، بهدف من تسجيل السويدي روبين كايسون في الدقيقة 47 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ فادح من نواف العقيدي حارس النصر.
ووقّع الفرنسي موسى ديمبيلي الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
تعادل الشباب والأخدود
وفي مباراة ثانية، تعادل الشباب 1/1 مع الأخدود، تقدم آندريه بوركا للأخدود من ضربة جزاء في الدقيقة 41، وتعادل أحمد جابر للشباب في الدقيقة 66.
وفي أبرز مباريات الجولة الأولى، فاز الأهلي 3/0 على الحزم، والاتحاد، حامل اللقب، 3/0 على الرائد، والهلال 3/1 على أبها.
وفي أبرز مباريات الجولة الثانية، يلعب الأهلي مع الخليج، والنصر مع التعاون، والهلال مع الفيحاء، والاتحاد مع الطائي، والشباب مع الوحدة.