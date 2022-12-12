الشارقة يحقق فوزا صعبا على خورفكان في كأس رابطة المحترفين (فيديو)

تغلب الشارقة بهدف دون رد على ضيفه خورفكان، اليوم الإثنين، في ذهاب الدور ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 78، من متابعة جيدة لغوستافو لكرة حائرة وسط دفاعات خورفكان، ليضعها في المرمى.