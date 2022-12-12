الشارقة يحقق فوزا صعبا على خورفكان في كأس رابطة المحترفين (فيديو)
مباراة الإياب تقام يوم الجمعة المقبل..
تغلب الشارقة بهدف دون رد على ضيفه خورفكان، اليوم الإثنين، في ذهاب الدور ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.
وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 78، من متابعة جيدة لغوستافو لكرة حائرة وسط دفاعات خورفكان، ليضعها في المرمى.
وتقام مباراة الإياب، يوم الجمعة المقبل، ويحتاج خورفكان، للفوز بفارق هدفين.
وفي وقت لاحق يلعب الوحدة مع العين في مباراة الذهاب.
وأمس الأحد، تعادل الجزيرة 2 - 2 مع شباب الأهلي دبي، فيما فاز النصر 3 - 0 على الظفرة.