بعد طرده رونالدو.. رد فعل قوي من الهويش إثر تعرضه لإساءات
كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ الحكم السعودي الدولي محمد الهويش موقفًا قويًا بعد تعرضه لإساءات إثر إدارته لمباراة الهلال والنصر في كأس السوبر، والتي شهدت العديد من الأحداث الجدلية.
وأدار "الهويش" مباراة الهلال والنصر، يوم الثلاثاء الماضي، التي حسمها الزعيم (2-1) ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي، ومنها للتويج باللقب بعد الفوز على الاتحاد (4-1).
وأشهر الهويش البطاقة الحمراء في وجه كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بعد اشتباكه مع علي البليهي مدافع الهلال، وهي الأولى للدون في الملاعب السعودية منذ انضمامه للعالمي.
وذكرت تقارير أن الحساب الرسمي للحكم السعودي على تطبيقي "إنستغرام" و"واتس آب" تعرَّض لاختراق إلكتروني، حيث تبادل الهاكرز السباب والشتائم مع متابعي الحكم.
ووفقًا لما ذكره أحمد العجلان، الصحفي في جريدة "الجزيرة" السعودية نقلاً عن مصادره، اليوم السبت، فإن "مكتب محاماة تقدم بعدد من الشكاوى ضد بعض المسيئين للحكم محمد الهويش، بعد أن حصلوا على توكيل منه لمقاضاة المسيئين".
وكان الهلال قد فاز على النصر بهدفين لهدف في نصف نهائي السوبر السعودي الذي أقيم في الإمارات، قبل أن يفوز في النهائي برباعية مقابل هدف على الاتحاد ويحقق البطولة الرابعة له تاريخيًا على مستوى السوبر السعودي.