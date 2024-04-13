بعد طرده رونالدو.. رد فعل قوي من الهويش إثر تعرضه لإساءات

كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ الحكم السعودي الدولي محمد الهويش موقفًا قويًا بعد تعرضه لإساءات إثر إدارته لمباراة الهلال والنصر في كأس السوبر، والتي شهدت العديد من الأحداث الجدلية.

وأدار "الهويش" مباراة الهلال والنصر، يوم الثلاثاء الماضي، التي حسمها الزعيم (2-1) ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي، ومنها للتويج باللقب بعد الفوز على الاتحاد (4-1).

وأشهر الهويش البطاقة الحمراء في وجه كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بعد اشتباكه مع علي البليهي مدافع الهلال، وهي الأولى للدون في الملاعب السعودية منذ انضمامه للعالمي.