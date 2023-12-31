ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يخسر أمام فولهام وفوز توتنهام على بورنموث
خسر آرسنال 1/2 أمام مضيفه فولهام في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.
ووضع بوكايو ساكا آرسنال في المقدمة في الدقيقة الخامسة، وتعادل راؤول خيمينيز لفولهام في الدقيقة 29 وانتهى الشوط الأول على التعادل 1/1.
وسجل بوبي ريد هدف الفوز لفولهام في الدقيقة 59، ليحصد فولهام 4 نقاط من أصل 6 أمام آرسنال هذا الموسم.
وجمدت الخسارة رصيد آرسنال عند 40 نقطة من 20 مباراة ويتأخر بنقطتين عن ليفربول المتصدر الذي لعب 19 مباراة.
وخسر آرسنال للمرة الثانية على التوالي، بعد أن سقط في الجولة الماضية أمام ويستهام، وتعادل قبلها مع ليفربول.
وخسر آرسنال 3 مرات وتعادل 4 مرات وحقق الفوز 12 مرة في 19 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وفي مباراة ثانية تغلب توتنهام 3/1 على مضيفه بورنموث.
وتقدم باب سار لتوتنهام في الدقيقة التاسعة وسجل هيونغ مين سون الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 71.
ووقع البرازيلي ريشارليسون ثالث أهداف توتنهام في الدقيقة 80 قبل أن يسجل أليكس سكوت الهدف الوحيد لبورنموث في الدقيقة 84.
وبات رصيد توتنهام 39 نقطة من 20 مباراة في المركز الخامس، مقابل 25 نقطة لبورنموث من 19 مباراة.