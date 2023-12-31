ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يخسر أمام فولهام وفوز توتنهام على بورنموث

خسر آرسنال 1/2 أمام مضيفه فولهام في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

ووضع بوكايو ساكا آرسنال في المقدمة في الدقيقة الخامسة، وتعادل راؤول خيمينيز لفولهام في الدقيقة 29 وانتهى الشوط الأول على التعادل 1/1.

وسجل بوبي ريد هدف الفوز لفولهام في الدقيقة 59، ليحصد فولهام 4 نقاط من أصل 6 أمام آرسنال هذا الموسم.