فولهام يطيح بتوتنهام من كأس الرابطة الإنجليزية

وتقدم فولهام في الدقيقة الـ 19 من قمة لندن بهدف عكسي عبر مدافع توتنهام ميكي فان دي فين من مدى قريب.

وأدرك توتنهام الفائز باللقب أربع مرات، والذي لم يطلق أي تسديدة على المرمى في الشوط الأول، التعادل في الشوط الثاني عندما حول ريتشارليسون تمريرة عرضية من الكرواتي إيفان بريشيتش إلى الشباك من زاوية ضيقة.

وأخفق دافينسون سانشيز مدافع توتنهام في تسجيل ركلة الجزاء الثالثة حيث تصدى حارس فولهام ماريك روداك لها، قبل أن يسجل لاعبا أصحاب الأرض جواو بالينيا وكيني تيتي ركلتين ليحسما الفوز لفولهام.