ترتيب الدوري الإنجليزي: أستون فيلا يتعادل أمام شيفيلد ويفشل في انتزاع الصدارة

تقدم شيفيلد يونايتد في الدقيقة 87 عن طريق كاميرون أرشر، قبل أن يدرك أستون فيلا التعادل عن طريق نيكولو زانيولو في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

بعد هذ التعادل رفع أستون فيلا رصيده إلى 39 نقطة ليحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف آرسنال المتصدر.