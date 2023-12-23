ترتيب الدوري الإنجليزي: أستون فيلا يتعادل أمام شيفيلد ويفشل في انتزاع الصدارة
فشل نادي أستون فيلا في انتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من غريمه آرسنال، عقب تعادله أمام ضيفه شيفيلد يونايتد 1-1، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
رفع أستون فيلا رصيده إلى 39 نقطة ليحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف آرسنال المتصدر.
تقدم شيفيلد يونايتد في الدقيقة 87 عن طريق كاميرون أرشر، قبل أن يدرك أستون فيلا التعادل عن طريق نيكولو زانيولو في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
بعد هذ التعادل رفع أستون فيلا رصيده إلى 39 نقطة ليحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف آرسنال المتصدر.
ويلعب آرسنال غدًا السبت، مع مضيفه ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة.
فيما رفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع عشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: