مباراة النصر والفتح: اشتباك بين كريستيانو رونالدو وعمار الدحيم (فيديو)

وأنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر من هزيمة محققة أمام مضيفه الفتح، وقاده للتعادل معه 2-2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وقبيل نهاية المباراة كانت النتيجة تشير إلى تأخر النصر 1/2 أمام الفتح، وسقط عمار الدحيم على الأرض، ما دفع رونالدو للاشتباك معه.

وتدخل لاعبو الفريقين على الثنائي وقاموا بفصل رونالدو عن الدحيم، حتى جاء الحكم وأعطى إنذارًا للنجم البرتغالي