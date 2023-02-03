مباراة النصر والفتح: اشتباك بين كريستيانو رونالدو وعمار الدحيم (فيديو)
شهدت مباراة النصر ضد الفتح في دوري روشن السعودي، اشتباكًا بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعمار الدحيم لاعب الفتح.
وأنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر من هزيمة محققة أمام مضيفه الفتح، وقاده للتعادل معه 2-2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وقبيل نهاية المباراة كانت النتيجة تشير إلى تأخر النصر 1/2 أمام الفتح، وسقط عمار الدحيم على الأرض، ما دفع رونالدو للاشتباك معه.
وتدخل لاعبو الفريقين على الثنائي وقاموا بفصل رونالدو عن الدحيم، حتى جاء الحكم وأعطى إنذارًا للنجم البرتغالي
وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهدافه مع النصر من ركلة جزاء ليعادل النتيجة في الرمق الأخير 2-2 أمام الفتح في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.
وضع الإسباني كريستيان تيو الفتح البطل السابق في المقدمة بعد 12 دقيقة بتسديدة رائعة بعد متابعة كرة مرتدة من الحارس.
وعادل أندرسون تاليسكا النتيجة للنصر الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين في الدقيقة 42 بتسديدة من داخل المنطقة.
وفي الدقيقة 58 سجل سفيان بن دبكة الهدف الثاني للفتح، قبل أن يسجل رونالدو هدف التعادل وأول أهدافه الرسمية مع النصر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء.
ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، فيما رفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس.