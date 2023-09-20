إمام عاشور يلفت الأنظار في أول ظهور محلي مع الأهلي

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وكان إمام عاشور نجم اللقاء، حيث صنع هدفين، وتسبب في طرد باهر المحمدي مدافع المصري، ليفتح الطريق أمام المارد الأحمر للفوز برباعية.

وبعد تألق إمام عاشور، احتفى النادي الأهلي بمستوى لاعب الوسط، في أولى مباريات الدوري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة لإمام عاشور، وعلقت عليها: "ملك التمريرات الحاسمة".

كما أثنى السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأحمر، على إمكانيات عاشور، وقال: "فخور بإمام عاشور للغاية، بعد المستوى الكبير الذي ظهر عليه اليوم، ونجاحه في صناعة هدفين".