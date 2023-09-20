إمام عاشور يلفت الأنظار في أول ظهور محلي مع الأهلي
لفت إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، الأنظار خلال مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، في افتتاح الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث لعب أول مباراة محلية له بعد انضمامه للمارد الأحمر مطلع هذا الموسم.
وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.
وكان إمام عاشور نجم اللقاء، حيث صنع هدفين، وتسبب في طرد باهر المحمدي مدافع المصري، ليفتح الطريق أمام المارد الأحمر للفوز برباعية.
وبعد تألق إمام عاشور، احتفى النادي الأهلي بمستوى لاعب الوسط، في أولى مباريات الدوري الممتاز.
ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة لإمام عاشور، وعلقت عليها: "ملك التمريرات الحاسمة".
كما أثنى السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأحمر، على إمكانيات عاشور، وقال: "فخور بإمام عاشور للغاية، بعد المستوى الكبير الذي ظهر عليه اليوم، ونجاحه في صناعة هدفين".
واستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز كبير 4-صفر على عشرة لاعبين من المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء.
تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 44 عن طريق المغربي رضا سليم الوافد الجديد، بعدما تلقى تمريرة قصيرة من إمام عاشور، ليسدد سليم كرة أرضية قوية زاحفة سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الحارس محمود جاد.
وأكمل المصري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قلب دفاعه باهر المحمدي في الدقيقة 52، والذي حصل على بطاقة صفراء ثانية بعد إعاقته محاولة انطلاق عاشور من جهة اليسار.
وضاعف الجنوب أفريقي بيرسي تاو النتيجة للأهلي في الدقيقة 69 بعد أن تلقى تمريرة رائعة من محمد هاني داخل منطقة جزاء المصري، ليسدد تاو بيسراه في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.
وعزز تاو تقدم الأهلي بإحراز الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة 74، بعد أن تلقى تمريرة طولية أمامية رائعة من عاشور، ليسدد تاو الكرة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للحارس جاد.
وأكمل البديل كريم فؤاد، العائد بعد غياب طويل من الإصابة، رباعية الأهلي في الدقيقة 88، مستغلا تمريرة متقنة من البديل أحمد عبد القادر.