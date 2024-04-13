عربيان في القائمة.. المرشحون لجائزة "غولدن بوي" لأفضل لاعب واعد 2023
نشرت تقارير صحفية، السبت، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الفتى الذهبي (غولدن بوي) لأفضل اللاعبين الشباب لعام 2024 والتي ضمت لاعبين عربيين.
وشملت قائمة المرشحين للفوز بالجائزة 100 لاعب من جميع بطولات العالم، لكن القائمة سيتم اختصارها قبل أسابيع من الإعلان عن هوية "الغولدن بوي" لتقتصر على أفضل 10 أسماء سطع نجمها في الموسم الحالي.
وضمت القائمة الشابين المغربيين الياس أخوماش من نادي فياريال الإسباني وبلال الخنوس من راسينغ جينك البلجيكي، فيما سيكون النجم الصاعد لنادي برشلونة الإسباني ومنتخب لاروخا "لامين يامال" أبرز المرشحين ليكون "الفتى الذهبي لسنة 2024" بعد أن قدم مستويات لافتة خلال الموسم الجاري سواء مع منتخب إسبانيا أو مع الفريق الكاتالوني.
وضمت قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي، أكثر من 100 لاعب، وجاء أبرزهم ثلاثي فريق برشلونة الإسباني “لامين يامال،باو كوبارسي،جافي”.
وتوج الإسباني بيدري لاعب برشلونة بجائزة الفتى الذهبي لسنة 2021 وزميله ومواطنه غافي بالجائزة في 2022، وخلال العام الماضي آل التتويج للإنجليزي جود بيلنغهام نجم ريال مدريد حاليا.
وتضم قائمة المرشحين للجائزة للعام الحالي 3 لاعبين من برشلونة وهم لامين يامال وغافي وكوبارسي، فيما سيكون في الطريق نحو التتويج بالجائزة نجوم واعدون آخرون مثل الأرجنتيني أليخاندرو غارناشو مهاجم مانشستر يونايتد وزميله الإنجليزي كوبي ماينو ولاعب وسط باريس سان جيرمان زائير إمري والنجم البرازيلي لنادي جيرونا الإسباني سافيو ومهاجم ريال بيتيس الإسباني الحسن دياو ولاعب ليفربول بوبي كلارك وغيرهم.
وتمنح الجائزة حسب تصويت عدد من الصحفيين الرياضيين المتخصصين، وذلك حسب مردود اللاعبين المرشحين في الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 وحتى نهاية موسم 2023 ـ 2024.
وتم إنشاء الجائزة السنوية التي يتنافس عليها اللاعبون الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما، سنة 2003 من قبل صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية لكنها تشترك في التصويت مع صحف أوروبية أخرى مثل ماركا الإسبانية وبولا البرتغالية وديلي تلغراف البريطانية وبيلد الألمانية وفرنس فوتبول الفرنسية وغيرها لاختيار الفائز.