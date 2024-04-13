عربيان في القائمة.. المرشحون لجائزة "غولدن بوي" لأفضل لاعب واعد 2023

نشرت تقارير صحفية، السبت، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الفتى الذهبي (غولدن بوي) لأفضل اللاعبين الشباب لعام 2024 والتي ضمت لاعبين عربيين.

وشملت قائمة المرشحين للفوز بالجائزة 100 لاعب من جميع بطولات العالم، لكن القائمة سيتم اختصارها قبل أسابيع من الإعلان عن هوية "الغولدن بوي" لتقتصر على أفضل 10 أسماء سطع نجمها في الموسم الحالي.

وضمت القائمة الشابين المغربيين الياس أخوماش من نادي فياريال الإسباني وبلال الخنوس من راسينغ جينك البلجيكي، فيما سيكون النجم الصاعد لنادي برشلونة الإسباني ومنتخب لاروخا "لامين يامال" أبرز المرشحين ليكون "الفتى الذهبي لسنة 2024" بعد أن قدم مستويات لافتة خلال الموسم الجاري سواء مع منتخب إسبانيا أو مع الفريق الكاتالوني.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي، أكثر من 100 لاعب، وجاء أبرزهم ثلاثي فريق برشلونة الإسباني “لامين يامال،باو كوبارسي،جافي”.

وتوج الإسباني بيدري لاعب برشلونة بجائزة الفتى الذهبي لسنة 2021 وزميله ومواطنه غافي بالجائزة في 2022، وخلال العام الماضي آل التتويج للإنجليزي جود بيلنغهام نجم ريال مدريد حاليا.