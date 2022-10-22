فهد الهاجري يسدد الكرة تجاه جهاز السالمية ويتسبب في أزمة (فيديو)

وافتتح الإيفواري جمعة سعيد مهاجم الكويت السابق التسجيل للسالمية بعد 4 دقائق عندما سدد ضاري العتيبي حارس الكويت في جسد سعيد لتدخل الكرة الشباك.

وتعادل الكويت من ركلة جزاء نفذها التونسي طه ياسين الخنيسي بنجاح قبل أن يعيد سعيد التقدم للسالمية لينتهي الشوط الأول بتقدم السالمية 2-1.

لكن الكويت أدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة عبر ركلة جزاء أيضًا رغم النقص العددي ليلجأ الفريقان لخوض وقت إضافي على شوطين نجح خلالهما أليكس ليما في تسجيل هدف التقدم 3-2 للسالمية.

وتأهلت أندية: العربي، والقادسية، والفحيحيل، وكاظمة، والساحل، وبرقان، والتضامن، إلى دور الثمانية، ويتبقى فريق واحد ليكتمل عقد هذا الدور.