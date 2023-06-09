العين الإماراتي يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع مكابي حيفا لضم اللاعب عمير اتزيلي

ولم يكشف نادي العين عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن وسائل إعلام أشارت إلى أن العين سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع مكابي حيفا، البالغة 2 مليون يورو.

وكشفت تلك التقارير أيضًا أن عمير اتزيلي سيحصل على 1.7 مليون يورو سنويًا من نادي العين.

عمير اتزيلي صاحب الـ29 عاما هو لاعب وسط دولي، مثل المنتخب الإسرائيلي في ست مباريات بين 2016 و2022.

ولعب عمير اتزيلي لفريق غرناطة الإسباني موسم 2016-2017، ولنادي أبويل نيقوسيا القبرصي موسم 2020-2021.