5 تدريبات بدنية تمنحك ظهرا صحيا

يسعى الجميع خاصة الرياضيين للحصول على ظهر صحي عبر تدريبات اللياقة البدنية نظرا لأن آلام الظهر منتشرة للغاية، إذ إن أكثر من 80 في المائة من الرجال الأمريكيين يعانون على الأقل من نوبة واحدة من آلام الظهر المسببة للإعاقة في حياتهم.

ويرجع السبب الأساسي في آلام الظهر للجلوس لفترات طويلة مع ميل المؤخرة للداخل وميل الحوض إلى الأمام بشكل طبيعي عند حوالي 10 درجات مع شد عضلات الفخذين مما يزيد من وضع مؤلم للظهر.

لكن موقع mensjournal يقدم أفضل خمسة تدريبات لتخفيف وإزالة آلام الظهر، وهي كالتالي: