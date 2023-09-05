النصر الإماراتي يوافق على إعارة كودجو جان كلود إلى لوهانسك الأوكراني

أعلنت شركة النصر لكرة القدم الموافقة على إعارة اللاعب التوغولي، كودجو جان كلود، إلى نادي زوريا لوهانسك الأوكراني، في الميركاتو الحالي.

وكان اللاعب التوغولي صاحب الـ19 عامًا يرتبط بعقدٍ جارٍ مع النصر حتى 31 مايو من 2025.

ولكن لم يعد بإمكان نادي النصر الاستمرار بقيد كودجو جان كلود، لاعب خط وسطه الصاعد، في فئة اللاعب المقيم في موسم 2023-2024، حينما أشرك منتخب توغو الأول اللاعب في مباراةٍ وديةٍ ضد ليسوتو، في الـ14 من يونيو الماضي، ثم ضد إيسواتيني في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2024.