النصر الإماراتي يوافق على إعارة كودجو جان كلود إلى لوهانسك الأوكراني

شركة النصر لكرة القدم توافق على إعارة اللاعب التوجولي "كودجو جان كلود" إلى نادي FC ZORYA LUHANSK الأوكراني

Al Nasr football company agrees to loan the Togolese player Kodjo Jean Claude to the Ukrainian club FC Zorya Luhansk . pic.twitter.com/r8qGHqfmTy