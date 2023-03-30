ما طبيعة مرض محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري؟
تسيطر حالة من الغموض في الساعات القليلة الماضية حول مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري وحالته الصحية.
وأثار هذا الغموض البيان الصادر عن النادي الأهلي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أمس الأول الثلاثاء، والذي شهد الإعلان عن تأجيل اجتماع لجنة التخطيط للظروف الصحية التي يتعرض لها محمود الخطيب رئيس النادي والتي منعته من حضور مراسم تشييع جثمان والد حسين الشحات لاعب الفريق.
وترصد (إرم نيوز) آخر تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس الأهلي المصري في السطور القادمة:
تفاصيل المرض
تعود الأزمة الصحية لمحمود الخطيب رئيس الأهلي منذ سفره إلى المغرب ضمن البعثة لخوض الفريق الأحمر منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب، خلال شهر فبراير الماضي.
وتعرض الخطيب قبل نهاية البطولة للإصابة بنزلة برد حادة وبعض المشاكل الصحية والأعراض التي ألزمته الفراش وجعلته يغيب عن مواجهة الأهلي وريال مدريد الإسباني في نصف النهائي.
وكان من المقرر أن يسافر الخطيب من المغرب إلى فرنسا لإجراء بعض الفحوصات الطبية خاصة في ظل معاناته من آلام في العمود الفقري، بحسب مصادر مقربة من رئيس الأهلي لـ"إرم نيوز".
وأشار المصدر إلى أن الخطيب تمسك بالعودة مع البعثة وخضع لفحوصات طبية في القاهرة وكان هناك شكوك حول إصابته بفيروس كورونا وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الطبي المتعارف عليه وتحسنت حالته بالفعل.
آخر التطورات الصحية
يشعر محمود الخطيب ببعض المتاعب الصحية بعد تعافيه من فيروس كورونا، ولكن هناك آلام في منطقة الصدر وضيق في التنفس وسعال متواصل.
ولجأ الفريق الطبي المعالج للخطيب للاستعانة بأنابيب أوكسجين لمساعدته في التنفس بشكل طبيعي خلال الساعات الماضية، كما تم منعه من الرد على الهاتف لعدم إجهاد نفسه.
وقال أسامة حسني، زوج ابنة محمود الخطيب، لـ"إرم نيوز" في تصريح مقتضب، إن الحالة الصحية لرئيس الأهلي أصبحت أفضل والأمور تتحسن شيئاً فشيئا.
وأشار إلى أنه يشكر كل من حرص على الاطمئنان على صحة محمود الخطيب رئيس الأهلي في الساعات الماضية.
وأكد مصدر مقرب من رئيس الأهلي أنه لازال تحت الملاحظة الطبية وهناك توصية له بعدم حضور مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل، كما أنه تم وضع برنامج علاجي مكثف للتخلص من السعال وأعراض ضيق التنفس.
رسالة المصري
في المقابل وجه مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي رسالة للخطيب، تمنى خلالها الشفاء له من مرضه.
وكتب الحساب الرسمي للنادي المصري عبر "تويتر": "مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، يتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، داعين المولى عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقماً".