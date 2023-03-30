ما طبيعة مرض محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري؟

تفاصيل المرض

تعود الأزمة الصحية لمحمود الخطيب رئيس الأهلي منذ سفره إلى المغرب ضمن البعثة لخوض الفريق الأحمر منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب، خلال شهر فبراير الماضي.

وتعرض الخطيب قبل نهاية البطولة للإصابة بنزلة برد حادة وبعض المشاكل الصحية والأعراض التي ألزمته الفراش وجعلته يغيب عن مواجهة الأهلي وريال مدريد الإسباني في نصف النهائي.

وكان من المقرر أن يسافر الخطيب من المغرب إلى فرنسا لإجراء بعض الفحوصات الطبية خاصة في ظل معاناته من آلام في العمود الفقري، بحسب مصادر مقربة من رئيس الأهلي لـ"إرم نيوز".

وأشار المصدر إلى أن الخطيب تمسك بالعودة مع البعثة وخضع لفحوصات طبية في القاهرة وكان هناك شكوك حول إصابته بفيروس كورونا وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الطبي المتعارف عليه وتحسنت حالته بالفعل.