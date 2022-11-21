أهداف مباراة أمريكا وويلز (فيديو)
هذه المشاركة الـ11 للولايات المتحدة في كأس العالم.
تقدم تيموتي ويا نجل النجم الليبيري السابق جورج ويا بالهدف الأول للولايات المتحدة أمام ويلز في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من كأس العالم 2022.
وجاء هدف تيموتي وياه نجل رئيس ليبيريا الحالي، بتسديدة بعد تمريرة من كريستيان بوليسيتش.
وحسب موقع "transfermarkt" فإن ويا الوالد، الذي لعب لمنتخب ليبيريا، سجل 22 هدفا في 61 مباراة دولية.
وتعادل غاريث بيل لويلز من ضربة جزاء في الدقيقة 82.
وإلى جانب الولايات المتحدة وويلز تضم المجموعة الثانية إنجلترا وإيران حيث افتتح مباريات المجوعة بفوز إنجلترا 6/2 على إيران.
ويشارك منتخب ويلز للمرة الثانية في تاريخه في كأس العالم، في حين إن هذه المشاركة الـ11 للولايات المتحدة.