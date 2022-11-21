أهداف مباراة أمريكا وويلز (فيديو)

تقدم تيموتي ويا نجل النجم الليبيري السابق جورج ويا بالهدف الأول للولايات المتحدة أمام ويلز في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من كأس العالم 2022.

وجاء هدف تيموتي وياه نجل رئيس ليبيريا الحالي، بتسديدة بعد تمريرة من كريستيان بوليسيتش.