دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يكتسح لايبزيغ بسباعية.. وإنتر ميلان يصعد رغم التعادل أمام بورتو

وسجل هالاند خمسة أهداف بينها ثلاثية في الشوط الأول ليقود فريقه إلى دور الثمانية.

وأحرز المهاجم النرويجي أهدافه الخمسة خلال 63 دقيقة فقط قبل استبداله ونزول زميله خوليان ألفاريز بدلا منه.

افتتح المهاجم الشاب البالغ عمره 22 عاما أهدافه في الدقيقة 22 من ركلة جزاء وبعدها بدقيقتين تابع تسديدة قوية من زميله كيفن دي بروين ارتدت من العارضة ليحولها بضربة رأس قوية للمرمى.

وأضاف هدفه الثالث بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وبعد الاستراحة جعل إيلكاي غندوغان النتيجة 4-صفر لأصحاب الأرض في الدقيقة 49، وبعدها بأربع دقائق واصل هالاند هز الشباك عندما تابع تسديدة ارتدت من حارس الضيوف.

وفي الدقيقة 57 سجل هدفه الخامس والسادس لسيتي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة ارتدت من الدفاع.

ورغم خروج هالاند، واصل سيتي هز الشباك عندما اختتم دي بروين أهداف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.