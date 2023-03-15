دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يكتسح لايبزيغ بسباعية.. وإنتر ميلان يصعد رغم التعادل أمام بورتو
قاد النرويجي إرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز 7-صفر على ضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتأهل لدور الثمانية اليوم الثلاثاء.
وتأهل سيتي إلى دور الثمانية بعد فوزه 8-1 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.
وسجل هالاند خمسة أهداف بينها ثلاثية في الشوط الأول ليقود فريقه إلى دور الثمانية.
وأحرز المهاجم النرويجي أهدافه الخمسة خلال 63 دقيقة فقط قبل استبداله ونزول زميله خوليان ألفاريز بدلا منه.
افتتح المهاجم الشاب البالغ عمره 22 عاما أهدافه في الدقيقة 22 من ركلة جزاء وبعدها بدقيقتين تابع تسديدة قوية من زميله كيفن دي بروين ارتدت من العارضة ليحولها بضربة رأس قوية للمرمى.
وأضاف هدفه الثالث بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وبعد الاستراحة جعل إيلكاي غندوغان النتيجة 4-صفر لأصحاب الأرض في الدقيقة 49، وبعدها بأربع دقائق واصل هالاند هز الشباك عندما تابع تسديدة ارتدت من حارس الضيوف.
وفي الدقيقة 57 سجل هدفه الخامس والسادس لسيتي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة ارتدت من الدفاع.
ورغم خروج هالاند، واصل سيتي هز الشباك عندما اختتم دي بروين أهداف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.
إنتر ينجو بالتعادل مع بورتو ويبلغ ربع النهائي
في المباراة الثانية تأهل إنتر ميلان الإيطالي لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه بورتو البرتغالي الثلاثاء في إياب دور الستة عشر للبطولة القارية.
وفاز إنتر ميلان ذهابا 1 - صفر على ملعبه، ليتفوق بهدف دون رد وأنهى بورتو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بيبي في الثواني الأخيرة.
وصالح إنتر ميلان جماهيره بعد خسارته مرتين في أخر ثلاث مباريات بالدوري الإيطالي، الذي يحتل فيه المركز الثاني لكن بفارق 18 نقطة عن نابولي المتصدر.
أما بورتو فسيطوي صفحة دوري الأبطال وسيركز على مسيرته في الدوري البرتغالي حيث يحتل مركز الوصيف بفارق ثماني نقاط عن بنفيكا المتصدر.