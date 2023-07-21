رسميا.. العربي القطري يستعيد عمر السومة بعقد دائم

أعلن العربي القطري اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم السوري عمر السومة لموسمين، بعد انتهاء فترة استعارة اللاعب من الأهلي السعودي.

وقال العربي، بطل كأس أمير قطر الموسم الماضي، عبر موقع "تويتر": "العقيد عرباوي من جديد، أتم العربي التعاقد مع المحترف السوري عمر السومة لمدة موسمين".

ونشر حساب العربي مقطع فيديو قصيرًا لبعض أهداف السومة البالغ من العمر 34 عامًا مع الفريق ولقطات من توقيع العقد.