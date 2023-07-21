رسميا.. العربي القطري يستعيد عمر السومة بعقد دائم
أعلن العربي القطري اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم السوري عمر السومة لموسمين، بعد انتهاء فترة استعارة اللاعب من الأهلي السعودي.
وقال العربي، بطل كأس أمير قطر الموسم الماضي، عبر موقع "تويتر": "العقيد عرباوي من جديد، أتم العربي التعاقد مع المحترف السوري عمر السومة لمدة موسمين".
ونشر حساب العربي مقطع فيديو قصيرًا لبعض أهداف السومة البالغ من العمر 34 عامًا مع الفريق ولقطات من توقيع العقد.
وتعاقد العربي مع السومة العام الماضي لموسم واحد على سبيل الإعارة من الأهلي قبل أن يتعاقد معه بشكل نهائي، علمًا أنه سجل 19 هدفًا في الدوري الموسم الماضي احتل بها المركز الثاني في صدارة هدافي المسابقة خلف الكيني مايكل أولونغا مهاجم الدحيل.
وأسهم السومة بشكل كبير في تتويج العربي بلقب كأس الأمير بتسجيله هدفين في الفوز 3/0 على السد في النهائي في مايو الماضي.
وفاز العربي باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، كما نافس بقوة على لقب الدوري وخسره بفارق نقطتين فقط عن الدحيل، وحقق الكأس للمرة الأولى منذ 30 عامًا.
وانضم السومة للأهلي في 2014 من القادسية الكويتي وحقق معه أربعة ألقاب بينها لقب الدوري موسم 2015/2016، وكأس الملك في الموسم ذاته، وكذلك كأس ولي العهد موسم 2014/2015، وكأس السوبر السعودية موسم 2016/2017.
وتوج السومة بلقب هداف الدوري ثلاثة أعوام متتالية من 2014 إلى 2017 وهو الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي.