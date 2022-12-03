الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة هولندا ضد أمريكا في كأس العالم
تفتتح، اليوم السبت، منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة في قطر بمواجهة قوية تجمع بين منتخب هولندا ومنافسه أمريكا.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة هولندا ضد أمريكا في ثُمن نهائي كأس العالم، فإلى السطور التالية:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة الساعة 18:00، اليوم السبت، بتوقيت السعودية وقطر على ملعب (خليفة) الدولي.
وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 1" بصوت المعلق علي محمد علي، وعبر قناة الكأس "اكسترا 1" بصوت المعلق سمير المعيرفي.
مشوار المنتخبين
تأهل منتخب هولندا متصدرًا لترتيب المجموعة الأولى بعدما فاز على حساب السنغال بنتيجة 2/0، ثم تعادل مع الإكوادور بنتيجة 1/1، وفاز على قطر بنتيجة 2/0.
وصعد منتخب أمريكا في وصافة ترتيب المجموعة الثانية بعدما تعادل مع ويلز بنتيجة 1/1، ثم تعادل مع إنجلترا 0/0، ثم فاز على إيران بنتيجة 1/0.
تاريخ المواجهات
تقابل المنتخبان 5 مرات وكلها كانت مباريات ودية بدأت، العام 1998، وفاز منتخب هولندا بنتيجة 2/0، ثم فاز المنتخب الهولندي بنفس النتيجة في تجربة ودية أخرى العام 2002.
وتغلب منتخب هولندا، العام 2004، بنتيجة 1/0 ثم فاز بنتيجة 2/1 العام 2010، ثم تقابلا آخر مرة في تجربة ودية، العام 2015، وفاز منتخب أمريكا بنتيجة 4/3.
أفكار هولندا
يعول المنتخب الهولندي على خبرات مدربه القدير لويس فان غال لعبور مفاجآت المنتخب الأمريكي ومواصلة المشوار نحو ربع النهائي.
وقال فان غال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المنتخب الأمريكي حماسي للغاية، وقوي، ومميز، ومواجهته لن تكون سهلة بأي حال، موضحًا أن الكرة الجماعية التي تقدمها أمريكا أهم من أي أداء ومهارات فردية.
ويعتمد منتخب هولندا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أندرياس نوبيرت، وأمامه فيرجيل فان دايك، وناثان آكي، وماتياس دي ليخت، في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط فرينكي دي يونغ، وبجواره مارتن دي روون، ويمينًا دينزل دومفريس، ويسارًا دالي بليند، بينما يقود خط الهجوم كودي جاكبو، وستيفن بيرغوين، ودافي كلاسين.
خطط أمريكا
يتطلع المنتخب الأمريكي لتحقيق مفاجأة، وإقصاء هولندا، واستكمال المغامرة التي بدأت بالتفوق على ويلز وإيران في مرحلة المجموعات.
وقال المدرب جريج بيرهالتر المدير الفني للمنتخب الأمريكي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه تعلم الكثير من الكرة الهولندية، وفخور بمواجهة لويس فان غال المدرب القدير.
وأشار إلى أنه شاهد مباريات هولندا الأخيرة، وحلل نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس للتعرف على طريقة مواجهته.
ويعتمد منتخب أمريكا على تشكيلة تضم حارس المرمى مات تيرنر، وأمامه الرباعي: سيرجينو ديست، وكارتر فيكرز، وتيم ريم، وأنتوني روبنسون، في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط تايلور آدامز، وويستون ماكيني، وموسى يونس، مع ثلاثي الهجوم: حاجي رايت، وتيموتي وياه، وكريستيان بوليستش أو برندن أرونسون.
وقال زكي عبدالفتاح مدرب حراس أمريكا الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن المنتخب الأمريكي يقدم كرة سريعة ومميزة، وهو ما يجعل المنتخب الهولندي في مهمة صعبة لعبور هذا الاختبار.
وتوقع عبد الفتاح أن يسيطر الحذر على أسلوب أمريكا في بداية اللقاء، ولكنه سيضغط بقوة في الكرات السريعة المعاكسة، وستمثل خطرًا على هولندا التي أكد أن أبرز لاعبيها "جاكبو" الذي يستطيع صناعة الفارق.