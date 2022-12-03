الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة هولندا ضد أمريكا في كأس العالم

تفتتح، اليوم السبت، منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة في قطر بمواجهة قوية تجمع بين منتخب هولندا ومنافسه أمريكا.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة هولندا ضد أمريكا في ثُمن نهائي كأس العالم، فإلى السطور التالية: