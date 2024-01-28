مفاجأة حول مستقبل مصطفى شوبير بعد صفقة أبوجبل
كشفت مصادر لـ"إرم نيوز" عن مفاجأة في صفقة انتقال محمد أبوجبل حارس البنك الأهلي المصري، إلى النادي الأهلي، وتتمثل في مصير مصطفى شوبير.
ونجح النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، في التوصل إلى اتفاق نهائي مع محمد أبوجبل حارس البنك الأهلي للانضمام لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية؛ لتعويض غياب محمد الشناوي للإصابة.
وقال مصدر لـ"إرم نيوز"، إن مجلس إدارة نادي البنك الأهلي طلب الحصول على خدمات مصطفى شوبير على سبيل الإعارة أيضًا.
وأوضح: "البنك الأهلي يسعى لتأمين مركز حراسة المرمى بعد رحيل أبوجبل، واختار مصطفى شوبير نظرًا لضيق الوقت".
وسيغيب الشناوي لفترة تمتد إلى 3 أشهر؛ ما استدعى الأهلي لاستقدام حارس بديل فورًا.
وقالت مصادر لـ"إرم نيوز"، إن مسؤولي الأهلي، أبرموا اتفاقًا مع البنك الأهلي، للحصول على خدمات أبوجبل لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
ولم يرد الأهلي على طلب استعارة مصطفى شوبير بعد.
ويملك الأهلي حارسيين احتياطيين هما مصطفى شوبير وحمزة علاء.