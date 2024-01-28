مفاجأة حول مستقبل مصطفى شوبير بعد صفقة أبوجبل

ونجح النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، في التوصل إلى اتفاق نهائي مع محمد أبوجبل حارس البنك الأهلي للانضمام لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية؛ لتعويض غياب محمد الشناوي للإصابة.

وقال مصدر لـ"إرم نيوز"، إن مجلس إدارة نادي البنك الأهلي طلب الحصول على خدمات مصطفى شوبير على سبيل الإعارة أيضًا.

وأوضح: "البنك الأهلي يسعى لتأمين مركز حراسة المرمى بعد رحيل أبوجبل، واختار مصطفى شوبير نظرًا لضيق الوقت".