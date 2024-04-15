إيقاف حكم تنس برازيلي حتى 2031

قالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، اليوم الاثنين، إنها أوقفت حكم الكرسي البرازيلي أنطونيو كاسا لمدة سبع سنوات وستة أشهر، بعدما أقر باتهامات فساد وانتهاك اللوائح المتعلقة بالمراهنات.

وأضافت الوكالة أنها فرضت غرامة على الحكم الناشط على المستوى الوطني أيضا بثمانية آلاف دولار، وغرامة مع إيقاف التنفيذ قدرها 17001 دولار؛ لانتهاكه برنامج مكافحة الفساد في التنس.

وقالت الوكالة في بيان: "اعترف كاسا بسبعة انتهاكات لبرنامج مكافحة الفساد في التنس، من بينها محاولة ارتكاب جريمة فساد، والتلاعب في نتائج المباريات لأغراض تتعلق بالمراهنات، وتسهيل المراهنات".

وسيتم حرمان الحكم الموقوف من إدارة أو حضور أي حدث متعلق بالتنس مرخص به أو معتمد من قبل أعضاء الوكالة الدولية لنزاهة التنس، حتى 27 سبتمبر أيلول 2031.