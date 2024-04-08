راسلمينيا 40: ظهور أندرتيكر.. وصدام بين جون سينا وذا روك (فيديو)

شهدت الليلة الثانية من نزال "راسلمينيا 40" لعالم مصارعة المحترفين WWE، فجر الإثنين، أحداثا مثيرة للغاية، بظهور خاطف للمصارع الأسطوري "أندرتيكر"، وصدام قوي بين جون سينا ودواين جونسون "ذا روك".

وكانت الليلة الأولى، مساء أمس، شهدت عودة المصارع الأمريكي الأسطوري "ذا روك" إلى البطولة مرة أخرى بعد غياب طويل، ليحقق رقما تاريخيا في هذا الحدث الرائع.

وبات "ذا روك" ثاني مصارع عبر التاريخ، يشارك في راسلمينيا خلال 4 عقود مختلفة بعد مواطنه "أندرتيكر".

وفي الحدث الرئيس، فاز "ذا روك" بصحبة رومان رينز، على الثنائي كودي رودز وسيث رولينز.