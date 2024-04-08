راسلمينيا 40: ظهور أندرتيكر.. وصدام بين جون سينا وذا روك (فيديو)
شهدت الليلة الثانية من نزال "راسلمينيا 40" لعالم مصارعة المحترفين WWE، فجر الإثنين، أحداثا مثيرة للغاية، بظهور خاطف للمصارع الأسطوري "أندرتيكر"، وصدام قوي بين جون سينا ودواين جونسون "ذا روك".
وكانت الليلة الأولى، مساء أمس، شهدت عودة المصارع الأمريكي الأسطوري "ذا روك" إلى البطولة مرة أخرى بعد غياب طويل، ليحقق رقما تاريخيا في هذا الحدث الرائع.
وبات "ذا روك" ثاني مصارع عبر التاريخ، يشارك في راسلمينيا خلال 4 عقود مختلفة بعد مواطنه "أندرتيكر".
وفي الحدث الرئيس، فاز "ذا روك" بصحبة رومان رينز، على الثنائي كودي رودز وسيث رولينز.
الليلة الثانية
وكانت الليلة الثانية من النزالات أكثر إثارة، حيث شهد الحدث الرئيس دفاع رومان رينز عن لقبه ضد كودي رودز.
وبعد عدة تدخلات من المصارعين جيمي أوسو وشقيقه جاي وسيكوا، ظهر الأسطورة جون سينا على الحلبة ويقوم بتعديل الموقف ويهاجم سيكوا، ثم رومان رينز، قبل أن يظهر "ذا روك" ويواجه سينا وجهًا لوجه، ويحاول سينا الهجوم ولكنه يتلقى الضربة القضية من "ذا روك".
أندرتيكر
وفي ظل كل هذه الأحداث المتلاحقة، ظهرت الموسيقى الشهيرة للمصارع الأسطوري أندرتيكر، قبل أن تنطفئ الأضطواء وتعود سريعا، ويظهر بالفعل أندرتيكر على الحلبة، ينفذ ضربة قاضية على "ذا روك، ثم ينطفئ الضوء مرة أخرى ويعود سريعا ليختفي أندرتيكر.
وفي نهاية النزال، تمكن كودي رودز من أن ينهي سيطرة رومان رينز بعد 4 سنوات كاملة ليصبح بطل WWE يونيفرسال الأوحد.
وفي النزالات الأخرى، حقق سامي زين الفوز على غونتر واحتفظ بلقب بطولة القارت.
كما تمكن فريق ري ميستريو وأندرادي الفوز على فريق سانتوس إسكوبار ودومينيك ميستريو.
كما حققت ريا ريبلي لقب بطولة السيدات للرو وذلك بعد الفوز على بيكي لينش.