فابريزيو رومانو: مارسيلو بيلسا يوقع لمنتخب أوروغواي

اقترب المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا من تدريب منتخب أوروغواي.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات: "أوروغواي تقترب أخيرًا من تعيين مارسيلو بيلسا كمدرب جديد، جرت المحادثات في الأسبوعين الماضيين - والآن في مراحلها النهائية".

وأضاف: "بيلسا من المتوقع أن يوقع بعد فترة وجيزة من الاتفاق الشفوي".