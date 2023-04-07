فابريزيو رومانو: مارسيلو بيلسا يوقع لمنتخب أوروغواي
مارسيلو بيلسا البالغ من العمر 67 عاما بلا عمل منذ رحيله عن ليدز يونايتد في فبراير 2022.
اقترب المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا من تدريب منتخب أوروغواي.
وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات: "أوروغواي تقترب أخيرًا من تعيين مارسيلو بيلسا كمدرب جديد، جرت المحادثات في الأسبوعين الماضيين - والآن في مراحلها النهائية".
وأضاف: "بيلسا من المتوقع أن يوقع بعد فترة وجيزة من الاتفاق الشفوي".
ومارسيلو بيلسا البالغ من العمر 67 عاما بلا عمل منذ رحيله عن ليدز يونايتد في فبراير 2022.
ويملك بيلسا خبرة تدريبية كبيرة حيث عمل في أوروبا وأمريكا الجنوبية وقد تولى تدريب منتخبي الأرجنتين وتشيلي لكنه سيعمل لأول مرة في أوروغواي.
وودع منتخب أوروغواي كأس العالم 2022 في قطر من الدور الأول ورحل عن منتخب بلاده في فبراير الماضي.