الوصل يأمل في تحقيق الاستفاقة أمام العين في كأس رئيس الإمارات

وتلقى الوصل ضربة في المنافسة بالدوري بالخسارة 2-1 أمام مستضيفه الجزيرة في الجولة الماضية، بعدما فرَّط في تقدمه بهدف مبكر سجله علي صالح، ليبقى بلا فوز للمباراة الثالثة على التوالي.

وأكد صالح مهاجم الوصل أهمية مواجهة العين وقال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "نعلم صعوبة المباراة خاصة أنها تأتي بعد الخسارة أمام الجزيرة. يشعر الجميع بالمسؤولية التي على عاتقه".

ويطمح خوان بيتزي مدرب الوصل، الذي يحتل فريقه المركز الرابع في الدوري بفارق ست نقاط عن القمة، في "تجنب الأخطاء في المباراتين" الأخيرتين وتكرار ما فعله فريقه حين تغلب على العين في دور الثمانية العام الماضي.

وقال بيتزي الذي سيخوض مباراة الإياب في ضيافة العين يوم الـ14 من أبريل/ نيسان: "سنلعب 180 دقيقة أمام منافس صعب لكن هدفنا واضح وهو تقديم أفضل ما لدينا للتأهل للنهائي".

وواصل: "أثق تمامًا في لاعبي فريقي في تقديم مستوى مميز للغاية".