تقارير: الهلال يواجه نيوكاسل في مباراة سوبر الدرعية

كشفت تقارير صحفية سعودية أن موسم الدرعية يستعد للإعلان عن مباراة بين بطل الدوري السعودي للموسم الماضي الهلال ونيوكاسل ضمن موسم الدرعية.

ونشرت صحيفة “الجزيرة” السعودية تقريرًا قالت فيه إن الهلال بطل الدوري السعودي للموسم الماضي سيواجه نيوكاسل الإنجليزي، وسيطلق على هذا اللقاء اسم مباراة سوبر الدرعية.

وليست هذه المباراة الودية الكبيرة التي ستقام في الفترة المقبلة في المملكة العربية السعودية، بل تسبقها مباراة أخرى تجمع بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، إقامة مباراة تجمع نجوم ناديي الهلال والنصر السعودي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار فعاليات موسم الرياض.

وقال "آل الشيخ" إن المباراة ستحمل اسم "كأس موسم الرياض"، وستجمع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نجوم فريقي الهلال والنصر.

وسيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار، على رأس قائمة باريس سان جيرمان في المباراة.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب مرسول بارك الدولي في العاصمة السعودية الرياض.