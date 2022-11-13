الوحدات يهزم شباب العقبة ويتوج بطلا لكأس الأردن (فيديو)

وكان الوحدات قد احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأردني، خلف الفيصلي البطل.

في حين احتل شباب العقبة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأردني، وكانت هذه أول مباراة نهائية له منذ تأسيسه.

وفي مشواره إلى النهائي أطاح الوحدات بمنافسه الفيصلي من ربع النهائي بعدما تغلب عليه (6/5) بضربات الترجيح بعد التعادل 1/1.