الوحدات يهزم شباب العقبة ويتوج بطلا لكأس الأردن (فيديو)
الوحدات رفع رصيده إلى 11 لقبا في كأس الأردن مقابل 21 لقبا للفيصلي أكثر ناد تتويجا باللقب.
توج نادي الوحدات بطلا لكأس الأردن بعد فوزه 1/0 على البقعة في المباراة النهائية، اليوم الأحد.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع الفلسطيني شهاب قنبر في الدقيقة 18، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
ورفع الوحدات رصيده إلى 11 لقبا في كأس الأردن، مقابل 21 لقبا للفيصلي أكثر نادٍ تتويجا باللقب.
وقبل هذا اللقب كان آخر تتويج للوحدات بكأس الأردن موسم 2013/2014.
وكان الوحدات قد احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأردني، خلف الفيصلي البطل.
في حين احتل شباب العقبة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأردني، وكانت هذه أول مباراة نهائية له منذ تأسيسه.
وفي مشواره إلى النهائي أطاح الوحدات بمنافسه الفيصلي من ربع النهائي بعدما تغلب عليه (6/5) بضربات الترجيح بعد التعادل 1/1.