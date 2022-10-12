هل حصل سيد عبد الحفيظ على الدكتوراه الفخرية من جامعة وهمية؟

أثار منح جامعة أمريكية خاصة الدكتوراه الفخرية لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري الكثير من الجدل والشكوك بشأن ماهية هذه الجامعة خاصة من قبل جماهير الأندية المنافسة لأكثر الأندية المصرية تتويجا بالألقاب المحلية والقارية.

ونشر الموقع الرسمي للأهلي على الإنترنت نبأ حصول عبد الحفيظ على الدكتوراه الفخرية وأفرد له مساحة كبيرة، حيث جاء الخبر "منحت جامعة ديلفورد الأمريكية الخاصة LLC، الدكتوراه الفخرية للكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة وخدماته في مجال إدارة الشئون الرياضية.

"وقام وفد الجامعة بتسليم شهادة الدكتوراه باللغتين العربية والإنجليزية للكابتن سيد عبدالحفيظ، بالإضافة إلى درع الجامعة.. جاء هذا التقدير نظرًا لما قدمه مدير الكرة بالأهلي من خبرات في المجال الإداري للعبة كرة القدم على مدار سنوات طويلة، فضلًا عن تاريخه الكبير في الملاعب، سواء مع النادي أو المنتخبات الوطنية".

ودفع هذه الخبر العديد من الجماهير ووسائل الإعلام للبحث خلف هذه الجامعة التي تأسست وفقا لموقعها الرسمي على الإنترنت العام الماضي ولها مقر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

لكن المثير والغريب في الأمر أن موقع الجامعة باللغة العربية والإنجليزية فقط ويحمل وسائل تواصل مصرية، حيث للاتصال بالجامعة يمكنك الاتصال برقم هاتف جوال مصري وكذلك رقم تطبيق "واتس آب" مصري كذلك.

وتنتشر شهادات الدكتوراه الفخرية عبر موقع الجامعة للعرب فقط وفي تخصصات مختلفة، حيث تنتشر شهادات الدكتوراه الفخرية عبر أرجاء الموقع المختلفة وفي تخصصات متناثرة ومختلفة ومتنوعة.

والأكثر غرابة أن الإعلان عن منح شهادات الدكتوراه الفخرية للعرب من جنسيات مختلفة أغلبها من مصر يتم نشره باللغة العربية، وكذلك الإنجليزية لكن في النسخة الإنجليزية من الموقع الالكتروني.

ويتصدر الصفحة الرئيسية لموقع الجامعة المزعومة اعتمادها من جامعة صفانة الصومالية ومعتمدة كذلك من وزارة التعليم والثقافة والتعليم العالمي هنا، مما يثير الشكوك بشأن الجامعة التي تقول عن نفسها إنها أمريكية خاصة ولها مقرا في الولايات المتحدة واخر في كندا، فكيف لها أن يكون اعتماداها من وزارة التعليم الصومالية.

الجدير بالذكر أن الجامعة لم تمنح شهادة الدكتوراه الفخرية لأي شخصية شهيرة على غرار الجامعات الدولية المعترف بها والشهيرة في دول كثيرة بالعالم.