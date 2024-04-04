نقل فينغارد إلى المستشفى بعد حادث كبير في سباق الباسك للدراجات (صور)

نُقل يوناس فينغارد متسابق (فيسما لِيس آبايك) إلى المستشفى بعد حادث كبير خلال المرحلة الرابعة من سباق الباسك للدراجات والذي تورط فيه أيضا بريموش روغليتش وريمكو إيفانبول.

ووقع الحادث أثناء نزول المتسابقين بسرعة على منحدر أولايتا قبل 35.9 كيلومتر على خط النهاية، عندما سقط أحد المتسابقين أرضا، ما أثار سلسلة من ردود الفعل وكان فينغارد لا يزال يتلقى العلاج على الأرض بعد دقائق من وقوع الحادث.

وقال الفريق عبر منصة "X": "يوناس في طريقه إلى المستشفى، سنعلن المستجدات لاحقا".

وكان فينغارد محمولا على محفة وارتدى دعامة للرقبة. كما نُقل إيفانبول إلى المستشفى وانسحب من السباق.