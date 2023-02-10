ترتيب دوري أدنوك.. الشارقة يكتسح عجمان وينفرد بالصدارة

وضع دجانيني الشارقة في المقدمة في الدقيقة 28 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، وضاعف لاعب الوسط ميراليم بيانيتش الغلة من ركلة جزاء بعدها بعشر دقائق.

وفي الدقيقة 62 راوغ دجانيني أكثر من مدافع وتوغل في منطقة جزاء عجمان، ليمرر الكرة إلى باكو ألكاسير الذي وضعها في الشباك.

وغادر دجانيني الملعب في الدقيقة 75 بعدما قرر المدرب استبداله وسط تشجيع كبير من المشجعين.

وأكمل سالم صالح رباعية الشارقة بعدما توغل في المنطقة ووضع الكرة بشكل رائع من فوق الحارس في الدقيقة 88.