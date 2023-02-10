ترتيب دوري أدنوك.. الشارقة يكتسح عجمان وينفرد بالصدارة
سجل المهاجم دجانيني تافاريس القادم من الرأس الأخضر هدفا وصنع آخر في أول ظهور له بقميص الشارقة، ليقود فريقه للفوز 4-صفر على عجمان وتصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم مؤقتا، اليوم الجمعة.
وضع دجانيني الشارقة في المقدمة في الدقيقة 28 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، وضاعف لاعب الوسط ميراليم بيانيتش الغلة من ركلة جزاء بعدها بعشر دقائق.
وفي الدقيقة 62 راوغ دجانيني أكثر من مدافع وتوغل في منطقة جزاء عجمان، ليمرر الكرة إلى باكو ألكاسير الذي وضعها في الشباك.
وغادر دجانيني الملعب في الدقيقة 75 بعدما قرر المدرب استبداله وسط تشجيع كبير من المشجعين.
وأكمل سالم صالح رباعية الشارقة بعدما توغل في المنطقة ووضع الكرة بشكل رائع من فوق الحارس في الدقيقة 88.
وألغى الحكم هدفا للدولي البحريني علي مدن لاعب عجمان في بداية الشوط الثاني بسبب التسلل، وبعدها تصدى حارس الشارقة لمحاولة خطيرة قرب المرمى من اللاعب ذاته.
ورفع الشارقة رصيده إلى 34 نقطة من 16 مباراة في الصدارة مؤقتا بفارق نقطتين عن شباب الأهلي دبي الذي سيلتقي الوحدة في وقت لاحق اليوم.
اتحاد كلباء يتخطى الظفرة ويصعد للمركز الثامن
وسجل اتحاد كلباء هدفين رائعين ليفوز 2-صفر على الظفرة.
جاء الهدف الأول بتسديدة مباشرة على الطائر من دانييل بيسا من داخل المنطقة في الدقيقة 75، وضاعف حبيب الفردان الغلة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الظفرة عند سبع نقاط في المركز قبل الأخير.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك: