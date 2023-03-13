بويول يعلق على لقطة فدائية لغافي خلال مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو (شاهد)

وأنهى فريق برشلونة الشوط الأول متقدمًا على نظيره أتليتك بلباو بهدف نظيف، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني.

يدخل برشلونة المباراة متصدرا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد "الوصيف".

في المقابل يتواجد أتليتك بلباو في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.