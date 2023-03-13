بويول يعلق على لقطة فدائية لغافي خلال مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو (شاهد)
غافي لاعب برشلونة يحاول إبعاد الكرة برأسه في مواجهة أتليتك بيلباو
امتدح كارليس بويول قائد نادي برشلونة الأسبق، مواطنه بابلو مارتن "غافي" بعد لقطة فدائية للاعب الشاب خلال مباراة الفريق الكتالوني أمام أتليتك بيلباو في الدوري الإسباني.
برشلونة أنهى الشوط الأول متقدما على نظيره أتليتك بلباو بهدف نظيف
وقام غافي بإبعاد الكرة برأسه من أمام قدم لاعب أتليتك بيلباو في لقطة فدائية كبيرة، أثارت إعجاب كل مشجعي برشلونة.
وعلق كارليس بويول على هذه اللقطة من خلال حسابه الشخصي بموقع "تويتر" بكلمة واحدة "غافي" مع وضع علامات تصفيق.
وأنهى فريق برشلونة الشوط الأول متقدمًا على نظيره أتليتك بلباو بهدف نظيف، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني.
يدخل برشلونة المباراة متصدرا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد "الوصيف".
في المقابل يتواجد أتليتك بلباو في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.