رسميًا: رحيل غوران توميتش عن تدريب النصر الإماراتي

واستقرت إدارة النصر على عدم تفعيل بند تجديد التعاقد مع توميتش لمدة موسم إضافي، رغم النتائج الجيدة التي حققها النصر في دوري أدنوك للمحترفين.

وصعد توميتش بنادي النصر من المركز الـ12 إلى المركز التاسع بجدول ترتيب دوري أدنوك، بعد مباريات سيئة قدمها الفريق في الدور الأول.

وأصدر نادي النصر بيانًا مقتضبًا اليوم الأربعاء قال فيه: "تتقدم شركة النصر لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير للسيد "غوران توميتش"، على جهوده التي قدمها خلال فترة توليه منصب المدير الفني للفريق الأول، مُتمنين له التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة".