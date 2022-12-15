الغارديان: سعود عبدالحميد على رادار ميلان ويوفنتوس وإشبيلية
لفت سعود عبدالحميد ظهير أيمن المنتخب السعودي الأنظار إليه رغم المشوار القصير "للأخضر" في مونديال قطر بعد خروج الفريق من دور المجموعات، لكن ظهير أيمن الهلال بات مطلبا للعديد من الأندية الأوروبية بينها ميلان ويوفنتوس الإيطاليان وإشبيلية الإسباني.
وذكرت صحيفة "الغارديان "البريطانية، أنه كانت هناك الكثير من التحليلات عقب فوز السعودية على الأرجنتين في بداية مشوار الفريقين في المجموعة الثالثة بالمونديال، لكن أداء عبدالحميد خطف الأنظار.
ورغم التركيز بشكل كبير على الأداء الباهت للأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، كان من بين المتألقين الكبار في المباراة الظهير الأيمن عبدالحميد.
وخاض الظهير الأيمن 26 مباراة دولية وهذا ليس بالأمر السيئ بالنسبة للاعب البالغ من العمر 23 عامًا، الذي يعتبر البرازيلي داني ألفيس مثله الأعلى، وهو ما يفسر الطبيعة الغزيرة لأدائه بطول الجناح الأيمن.
وأضافت الصحيفة، أن لاعب الهلال يجلب السرعة والتدخل الدقيق والاستحواذ، فضلا عن كونه متخصصًا في الكرات الثابتة ولديه القدرة على التكيف للعمل في خط الوسط.
وقد لفت تألقه الأندية الأوروبية بعد جهوده الرائعة في قطر، حيث يراقب كشافة إشبيلية وميلان ويوفنتوس تقدمه خاصة في ظل صغر سنه.
وفاجأ الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للسعودية الجميع بالدفع بسعود عبدالحميد ضد الأرجنتين على حساب المخضرمين محمد البريك وسلطان الغنام.
وفي الوقت الذي ظن فيه رفاق ميسي أن اللاعب الشاب سيكون صيدا سهلا، بعد تورطه في احتساب ركلة جزاء مبكرة سجل منها القائد ميسي هدف التقدم لكن سعود عبدالحميد أظهر قدراته الحقيقية وتمكن من التألق طوال اللقاء وحرمان أبطال العالم مرتين من هز الشباك بعد ركلة الجزاء.
وخطف عدد من لاعبي المغرب وتونس أنظار الأندية الكبرى في العالم، أبرزهم ياسين بونو حارس "أسود الأطلس" وإشبيلية وكذلك عزالدين أوناحي لاعب أنجيه والتونسي عيسى ليدوني الذي يلعب في المجر.