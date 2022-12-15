الغارديان: سعود عبدالحميد على رادار ميلان ويوفنتوس وإشبيلية

لفت سعود عبدالحميد ظهير أيمن المنتخب السعودي الأنظار إليه رغم المشوار القصير "للأخضر" في مونديال قطر بعد خروج الفريق من دور المجموعات، لكن ظهير أيمن الهلال بات مطلبا للعديد من الأندية الأوروبية بينها ميلان ويوفنتوس الإيطاليان وإشبيلية الإسباني.

وذكرت صحيفة "الغارديان "البريطانية، أنه كانت هناك الكثير من التحليلات عقب فوز السعودية على الأرجنتين في بداية مشوار الفريقين في المجموعة الثالثة بالمونديال، لكن أداء عبدالحميد خطف الأنظار.