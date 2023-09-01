ماتيوس نونيز.. من العمل في مخبز إلى مانشستر سيتي خلال 4 سنوات

تحدث صحيفة "ذا صن" عن التطور الكبير والسريع في حياة البرتغالي ماتيوس نونيز الذي انتقل، اليوم الجمعة، من وولفرهامبتون إلى مانشستر سيتي.

وأعلن مانشستر سيتي تعاقده مع نونيز بعقد لمدة 5 سنوات، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر سيتي دفع لوولفرهامبتون نحو 53 مليون جنيه إسترليني (67.20 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

وجاء تعاقد مانشستر سيتي مع نونيز بعد عام واحد من انتقاله من سبورتينغ لشبونة إلى وولفرهامبتون مقابل 42 مليون جنيه إسترليني.