ماتيوس نونيز.. من العمل في مخبز إلى مانشستر سيتي خلال 4 سنوات
تحدث صحيفة "ذا صن" عن التطور الكبير والسريع في حياة البرتغالي ماتيوس نونيز الذي انتقل، اليوم الجمعة، من وولفرهامبتون إلى مانشستر سيتي.
وأعلن مانشستر سيتي تعاقده مع نونيز بعقد لمدة 5 سنوات، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر سيتي دفع لوولفرهامبتون نحو 53 مليون جنيه إسترليني (67.20 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.
وجاء تعاقد مانشستر سيتي مع نونيز بعد عام واحد من انتقاله من سبورتينغ لشبونة إلى وولفرهامبتون مقابل 42 مليون جنيه إسترليني.
بائع معجنات
وقبل 4 سنوات فقط، كان ماتيوس نونيز يعمل في مخبز ويوزع المخبوزات، حيث شُوهد وهو يوزع بعض المأكولات بالقرب من لشبونة.
وانتقل نونيز من ريو دي جانيرو بالبرازيل إلى البرتغال مع والدته وزوجها عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.
ولم يكن والد نونيز مهمًا في حياته، حيث ربّته والدته "كاتيا" خلال طفولة صعبة.
وقال نونيز لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "في بعض الأحيان لم يكن لدينا أي شيء نأكله، على الرغم من أن والدتي لم تتوقف عن العمل أبدًا".
وأضاف: "إنها محاربة غرست في داخلي حب كرة القدم، معها حصلت على اللمسات الأولى، عندما لم تكن لدينا كرة كنا نلعب أنا وأخي بالجوارب".
وعن نجاحه، كشف ماتيوس نونيز أن والدته "لا تزال تقول حتى اليوم إنها لا تعرف كيف لم أُصبح لصًا أو تاجر مخدرات".
ومع عدم توافر أي شيء لهم في البرازيل، توجهت العائلة إلى مدينة إريسيرا الساحلية للبحث عن حياة جديدة.
وافتتحت العائلة مخبزًا، حيث ساعد ذلك ماتيوس نونيز في مسيرته الكروية.
وقال نونيز: "لقد عملت لمدة 6 أو 5 أشهر في المخبز ".
وأوضح: "كنت آتي للمخبز في الصباح وكانت المباريات في فترة ما بعد الظهر، كنت أقف لمدة 5 أو 6 ساعات في بعض الأحيان على قدمي ولم يكن التدريب بعد ذلك سهلاً".
وتابع: "لم تكن لدي رخصة قيادة وأستيقظ في الخامسة صباحًا للذهاب إلى العمل بالدراجة".
البداية
بعد أن كان يوزع المعجنات مع تعلم كرة القدم، انضم نونيز إلى فريق إريسيرينسي المحلي في الدوري البرتغالي الأدنى.
وهناك بدأت موهبة نونيز تتطور، وكشف أن قدوته كان البرازيلي رونالدينيو، وقال اللاعب البرتغالي: "رونالدينيو هو مثلي الأعلى".
وأضاف: "لقد حاولت دائمًا تقليده منذ أن كنت طفلاً، ولطالما أحببت الطريقة التي لعب بها".
وتابع: "عندما كان في برشلونة أحببت برشلونة، وعندما كان في ميلان أحببت ميلان، وكان الأمر لا يصدق عندما ذهب إلى فلامنغو لأنني من مشجعي فلامنغو، إنه قدوتي الأولى لأنني كنت أراه دائمًا كصورة لما أردت أن أكون عليه كلاعب".
وبحلول، العام 2018، وقع نونيز لإستوريل برايا البرتغالي، ومنحه لعب كرة القدم في فئة تحت 23 عامًا.
وكان من الواضح أن نونيز لديه أشياء كبيرة لفعلها.
فرصة جديدة
واستمر صعود نونيز السريع في كرة القدم بعد 6 أشهر من انضمامه إلى إستوريل.
وتعاقد سبورتينغ لشبونة مع نونيز، في يناير 2019، في عقد مدته 5 سنوات، حيث دفع 500 ألف جنيه إسترليني فقط للحصول على توقيعه.
ومنذ ذلك الحين، تطور نونيز ليصبح أحد أكثر النجوم المرغوبين في كرة القدم، حيث ورد أن تشيلسي مهتم بالحصول على خدماته، قبل أن ينجح وولفرهامبتون في ضمه الصيف الماضي.
وسبق أن أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي باللاعب بعد الفوز على سبورتينغ 5/0 في دوري أبطال أوروبا العام 2022.
وقال غوارديولا: "سبورتينغ فريق رائع، إنهم أبطال البرتغال، ولديهم دوري قوي للغاية، مع بورتو وبنفيكا، يغيرون الكرة بشكل جيد، لديهم لاعبون سريعون وأذكياء".
وأضاف: "أود أن أقول إن ماتيوس نونيز هو أحد أفضل اللاعبين في العالم اليوم".