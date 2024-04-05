عز الدين أوناحي يخطط لمغادرة مرسيليا والانتقال إلى الدوري السعودي

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن لاعب خط وسط أولمبيك مرسيليا ومنتخب المغرب عز الدين أوناحي يدرس عرضًا جدّيًا للانتقال إلى الدوري السعودي، في الصيف المقبل، وذلك بعد عام ونصف في مرسليا.

وانتقل أوناحي (24 عامًا) إلى صفوف أولمبيك مرسيليا قادمًا من أنجي الفرنسي وذلك، في يناير 2023، بعد أن كان واحدًا من الركائز المهمة في تشكيلة منتخب أسود الأطلس التي بلغت نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وقالت صحيفة ليكيب إن ياسين بونو، حارسم مرمى الهلال السعودي وزميل أوناحي في المنتخب المغربي أشاد بالمشروع السعودي لمواطنه أوناحي، مؤكدًا له أن دوري المحترفين السعودي أصبح يضاهي كبرى الدوريات في أوروبا بعد أن استقطب عشرات النجوم التي كانت، في الأمس القريب، تصنع ربيع عمالقة الكرة في أوروبا وأبرزهم: كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، ورياض محرز لاعب أهلي جدة، وكريم بنزيمة مهاجم الاتحاد، وغيرهم.

وفي وقت لم يتم فيه الكشف عن موقف أوناحي ولا ناديه أولمبيك مرسيليا من العرض السعودي، قالت المصادر ذاتها إن وكلاء اللاعب المغربي يرغبون في انتقاله إلى الدوري الإنجليزي، مطلع موسم 2024 ـ 2025، فيما ذكرت مصادر أخرى أن أولمبيك مرسيليا قد يكون يدرس عرضًا إسبانيًا لبيع أوناحي.

ولعب أوناحي حتى الآن 33 مباراة بقميص أولمبيك مرسيليا سجل خلالها 3 أهداف، لكنه لم يترك أثرًا كبيرًا في تجربته ما بعد مونديال قطر 2022، كما أصبح خيارًا ثانويًا للمدرب غاسيه مع نادي الجنوب الفرنسي خلال الموسم الجاري.