نيوكاسل يعترض طريق بوكيتينو نحو تحقيق أول ألقابه في إنجلترا

وقد تكون أولوية بوكيتينو إنعاش حظوظ تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز والعودة لدوري أبطال أوروبا، لكنه لا يحتاج أي تذكير لأنه يبقى بلا أي لقب في الكرة الإنجليزية.

وفاز تشيلسي بكأس الرابطة للمرة الأخيرة في 2015 وكان على حساب توتنهام بقيادة بوكيتينو. وكان الأخير قريبا من قيادة توتنهام للفوز بلقب الدوري المحلي ونهائي دوري الأبطال، بالإضافة لقيادة الفريق للتأهل إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لعامين متتاليين.

وبسؤاله عما إذا أصبح كأس الرابطة أكثر أهمية هذا الموسم بالنظر إلى ترتيب تشيلسي في منتصف الجدول في الدوري الإنجليزي، أجاب بوكيتينو: "بالتأكيد أود الفوز بلقب هنا في إنجلترا، وأرغب في الفوز بهذه المسابقة الآن لأنها بطولة مهمة".

وأضاف: "هذه البطولة تعني الكثير بالنسبة لي لأننا نريد إنجاز المهمة لنادينا وتحقيق بطولة. الشيء الأكثر أهمية هو الفوز".

وتابع: "هذه البطولة أولوية. إنها في أذهاننا وهي هدفنا. نحن بحاجة إلى أن نكون جاهزين غدا لنكون أقرب للفوز باللقب. رغبتي هي الفوز".