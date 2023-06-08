نهائي دوري المؤتمر.. إصابة كريستيانو بيراغي لاعب فيورنتينا بعد اعتداء من جماهير وست هام (فيديو)

يذكر أن السلطات التشيكية أعلنت، اليوم الأربعاء، اعتقال 16 فردا من المشتبه بهم بعد أن هاجمت مجموعة من مشجعي فيورنتينا يتشحون بالسواد مشجعي وست هام، في حانة بوسط مدينة براج، ما أدى لإصابة ثلاثة أفراد قبل إقامة مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

واستدعت شرطة براج بضع مئات من الضباط لتأمين الحدث، حيث تستعد لوصول حوالي 20 ألف مشجع لوست هام، لا يمتلك الكثير منهم تذاكر اللقاء، وذلك للاستمتاع بأول نهائي أوروبي للفريق منذ ما يقرب من نصف قرن.

وكان ويست هام توج في موسم 1964-1965 بلقب بطولة كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس، والتي ألغيت لاحقاً.

ولا يزال هذا هو اللقب الوحيد لويست هام في البطولات الأوروبية الكبيرة، علماً أن الفريق أحرز من قبل لقب بطولة كأس "إنترتوتو" التي كانت مؤهلة لبطولة كأس الاتحاد الأوروبي “الدوري الأوروبي حالياً”.

في المقابل، توج فيورنتينا بلقبه الأوروبي الوحيد من خلال بطولة كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس في موسم 1960-1961.