الأهلي يستهل مشواره في دوري السوبر الأفريقي بالتعادل مع سيمبا (فيديو)
استهل الأهلي المصري مشواره في النسخة الافتتاحية لدوري السوبر الأفريقي لكرة القدم بالتعادل 2-2 مع سيمبا التنزاني في دار السلام بذهاب دور الثمانية اليوم الجمعة.
منح المغربي رضا سليم الأهلي التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد تمريرة بينية من محمود عبد المنعم (كهربا) ليسدد في الشباك.
وأدرك سيمبا التعادل في الدقيقة 53 عن طريق دينيس كيبو بعد تمريرة عرضية حولها بضربة رأس للمرمى.
وبعدها بسبع دقائق وضع ساديو كانوتيه أصحاب الأرض في المقدمة إثر تمريرة عرضية تابعها بضربة رأس في المرمى.
ونجح الأهلي في اقتناص التعادل عبر كهربا في الدقيقة 63 بعدما تابع تسديدة ردت من حارس سيمبا.
ويشارك في النسخة الأولى من الدوري الأفريقي كل من: الأهلي المصري، والوداد المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي، وسيمبا التنزاني، ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية، وبترو أتليتيكو الأنغولي، وأنيمبا النيجيري.
وهذه النسخة الأولى مقدمة لمنافسات الدوري الأفريقي الموسع الذي سيجمع بين أفضل 24 ناديًا في القارة، وسينطلق خلال موسم 2024-2025.
وسيقام ذهاب الدور النهائي، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن تكون مباراة الإياب الحاسمة يوم الـ11 من الشهر ذاته.