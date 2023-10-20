الأهلي يستهل مشواره في دوري السوبر الأفريقي بالتعادل مع سيمبا (فيديو)

منح المغربي رضا سليم الأهلي التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد تمريرة بينية من محمود عبد المنعم (كهربا) ليسدد في الشباك.

وأدرك سيمبا التعادل في الدقيقة 53 عن طريق دينيس كيبو بعد تمريرة عرضية حولها بضربة رأس للمرمى.

وبعدها بسبع دقائق وضع ساديو كانوتيه أصحاب الأرض في المقدمة إثر تمريرة عرضية تابعها بضربة رأس في المرمى.

ونجح الأهلي في اقتناص التعادل عبر كهربا في الدقيقة 63 بعدما تابع تسديدة ردت من حارس سيمبا.