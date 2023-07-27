بروسيا مونشنغلادباخ يعلن إصابة مدافعه ستيفان لاينر بسرطان الدم

كشف بروسيا مونشنغلادباخ، أن مدافعه النمساوي ستيفان لاينر سيغيب عن الملاعب عدة أشهر لإصابته بسرطان الدم.

وأوضح النادي الألماني، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة الظهير الأيمن البالغ من العمر 30 عامًا بسرطان الغدد اللمفاوية، وهو نوع من أنواع سرطان الدم وسيخضع للعلاج لعدة أشهر.

وقال بروسيا مونشنغلادباخ في بيانه: "اُكتشف السرطان في وقت مبكر للغاية ويمكن علاجه بالأدوية، توجد فرصة كبيرة لاستعادة صحته والعودة إلى حياته الطبيعة بما في ذلك حياته الرياضية الاحترافية".