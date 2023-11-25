ترتيب الدوري السعودي.. رونالدو يقود النصر لاكتساح الأخدود ومطاردة الهلال على القمة (فيديو)

وبدا النصر قريبا من التسجيل في الدقيقة الأولى بعدما سدد تاليسكا كرة قوية من حافة منطقة الجزاء مرت فوق المرمى، تبعتها تسديدة قوية من رونالدو أبعدها باولو فيتور حارس الأخدود.

وفي الدقيقة 12 نجح أصحاب الأرض في افتتاح التسجيل عن طريق سامي النجعي، بعد تمريرة طولية رائعة من أوتافيو وصلت إلى سلطان الغنام المنطلق من الجهة اليمنى، والذي مررها إلى النجعي ليضعها الأخير من مدى قريب في شباك الأخدود.

وطالب لاعبو الضيوف بركلة جزاء في الدقيقة 30 بعد لمسة يد على أليكس تيليس لاعب النصر، قبل أن يعود الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد ويرفض احتسابها بداعي التسلل على لاعب الأخدود.

وتمكن رونالدو من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 76، مستغلا خطأ الحارس في إبعاد عرضية زميله تيليس، لتصل إلى البرتغالي الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 38 ليضيف هدفه الثاني في المباراة والثالث لفريقه، بعدما استغل خروج حارس الأخدود من مرماه، ليسدد كرة ساقطة بشكل رائع من خارج منطقة الجزاء.