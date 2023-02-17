مباراة شبيبة القبائل ضد الوداد في دوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
يحل فريق الوداد المغربي مساء اليوم الجمعة ضيفاً ثقيلاً على منافسه شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة شبيبة القبائل ضد الوداد ، فإلى هذه السطور:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (5 جويلية) في الجزائر في الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت الجزائر وأيضاً بتوقيت المغرب ، ويديرها الحكم التونسي صادق السالمي.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق محمد بركات.
تاريخ المواجهات
يحتل شبيبة القبائل المركز الأول برصيد نقطة واحدة بعد تعادله خارج ملعبه مع بيترو أتليتكو الأنجولي دون أهداف.
ولم يلعب الوداد في الجولة الأولى ضد فيتا كلوب الكونغولي لانشغال الفريق المغربي ببطولة كأس العالم للأندية.
وتقابل شبيبة القبائل ضد الوداد في 3 مواجهات رسمية كانت الأولى في نصف نهائي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري عام 1989 وفاز الوداد بنتيجة 3-2.
وتجدد الموعد في نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي عام 2001 وفاز شبيبة القبائل ذهابا في المغرب بنتيجة 2-0 ثم تغلب إيابا على حساب الوداد بنتيجة 1-0.
أسلحة شبيبة القبائل
يسعى شبيبة القبائل لتحقيق الفوز على ملعبه وتعزيز صدارة ترتيب المجموعة بعد التعادل مع بيترو أتلتيكو بالجولة الأولى في عقر داره.
ويعاني شبيبة القبائل محليا بصورة لافتة لدرجة احتلاله المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة من 15 مباراة، ولم يفز شبيبة القبائل في آخر 4 مباريات خاضها سواء أمام بيترو أتلتيكو بدوري الأبطال أو أمام نجم مقرة ومولودية وهران وشباب بلوزداد بالدوري.
وقال ميلود حمدي، المدير الفني لفريق شبيبة القبائل، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المواجهة ستكون صعبة أمام حامل اللقب موضحا أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز.
ويعتمد شبيبة القبائل على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الرحمن مجادل وأمامه الثلاثي بدر الدين سوياد وأسامة قتال وخالد بوحكاك في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سليم بوخنشوش وبجواره نوفل ولد حمو وعلى الأطراف كوسيلة بوعليا وصبري شرايطية مع ثلاثي الهجوم إلياس بن يوسف وياسين قنينة ودادي الحسين مواقي.
أوراق الوداد
يتحفز الوداد لمصالحة جماهيره بعد الخروج المبكر بمونديال الأندية على يد الهلال السعودي بركلات الترجيح بجانب احتلال المركز الثاني بالدوري المغربي برصيد 32 نقطة.
وقال المدرب التونسي مهدي النفطي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن مباريات دوري الأبطال دائما تتسم بالندية ولا تحتاج لدوافع أو حوافز بخلاف أن الفريق يدخل اللقاء باحثا عن الفوز والدفاع عن لقبه بكل قوة.
وأشار إلى أن فريقه لن يسقط في فخ الانخداع بظروف شبيبة القبائل وتراجع نتائجه بالدوري المحلي مؤكدا أن المباراة ستكون صعبة بكل المقاييس وبحاجة للتركيز لمواجهة شبيبة القبائل في عقر داره.
ويعتمد الوداد على تشكيلة تضم حارس المرمى رضا التكناوتي وأمامه الرباعي أمين فرحان وآرسين زولا وأيوب عملود ويحيى عطية الله في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط يحيى جبران وجلال الداودي ورضا الجعدي مع ثلاثي خط الهجوم سيف الدين بوهرة وأيمن الحسوني وديدييه لا ميكيل.
وأكد طارق مصطفى مدرب أولمبيك آسفي المغربي لـ"إرم نيوز" إن الوداد فريق قوي وقادر على تحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر وحصد النقاط الثلاث موضحا أن الخسارة أمام الهلال جاءت بركلات الترجيح رغم قوة الهلال الذي وصل إلى النهائي في كأس العالم للأندية.
وأشار إلى أن مباريات دوري الأبطال تختلف تماما عن لقاءات الدوري المحلي وبالتالي شبيبة القبائل يخوض لقاء الوداد بمنظور مختلف مثلما فعل في لقاء بيترو أتلتيكو وعاد بنقطة التعادل.