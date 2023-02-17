مباراة شبيبة القبائل ضد الوداد في دوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تاريخ المواجهات

يحتل شبيبة القبائل المركز الأول برصيد نقطة واحدة بعد تعادله خارج ملعبه مع بيترو أتليتكو الأنجولي دون أهداف.

ولم يلعب الوداد في الجولة الأولى ضد فيتا كلوب الكونغولي لانشغال الفريق المغربي ببطولة كأس العالم للأندية.

وتقابل شبيبة القبائل ضد الوداد في 3 مواجهات رسمية كانت الأولى في نصف نهائي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري عام 1989 وفاز الوداد بنتيجة 3-2.

وتجدد الموعد في نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي عام 2001 وفاز شبيبة القبائل ذهابا في المغرب بنتيجة 2-0 ثم تغلب إيابا على حساب الوداد بنتيجة 1-0.

أسلحة شبيبة القبائل

يسعى شبيبة القبائل لتحقيق الفوز على ملعبه وتعزيز صدارة ترتيب المجموعة بعد التعادل مع بيترو أتلتيكو بالجولة الأولى في عقر داره.

ويعاني شبيبة القبائل محليا بصورة لافتة لدرجة احتلاله المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة من 15 مباراة، ولم يفز شبيبة القبائل في آخر 4 مباريات خاضها سواء أمام بيترو أتلتيكو بدوري الأبطال أو أمام نجم مقرة ومولودية وهران وشباب بلوزداد بالدوري.

وقال ميلود حمدي، المدير الفني لفريق شبيبة القبائل، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المواجهة ستكون صعبة أمام حامل اللقب موضحا أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز.

ويعتمد شبيبة القبائل على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الرحمن مجادل وأمامه الثلاثي بدر الدين سوياد وأسامة قتال وخالد بوحكاك في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط سليم بوخنشوش وبجواره نوفل ولد حمو وعلى الأطراف كوسيلة بوعليا وصبري شرايطية مع ثلاثي الهجوم إلياس بن يوسف وياسين قنينة ودادي الحسين مواقي.