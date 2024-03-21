تشواميني: ريال مدريد ينتظر "الانتقام" من مانشستر سيتي

وأسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت، يوم الجمعة الماضي، في مدينة نيون السويسرية عن مواجهة نارية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وتواجه الثنائي في آخر موسمين بدوري أبطال أوروبا فاز كل منهما في مناسبة.

وفي مقابلة مع منصة (Madrid Xtra) قال اللاعب الدولي الفرنسي إن ريال مدريد حريص على تعويض هزيمته الموسم الماضي.

وأوضح: "نحن ريال مدريد، لا يمكننا أن نخاف. لقد أطاحوا بنا، العام الماضي، وسنسعى إلى الانتقام، ونريد أن نُظهر من هو ريال مدريد".

وأضاف: "لكي تكون الأفضل عليك أن تهزم الأفضل، سنخوض مباراة تلو الأخرى من أجل رفع الكأس في يونيو".

وتأهل الريال إلى ربع النهائي بعد فوزه على لايبزيغ 2-1 في مجموع المباراتين.