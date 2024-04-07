الخطيب يصدم لاعبي الأهلي (فيديو)

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، صدمة للاعبي فريقه، بسبب المكافآت المخصصة للتأهل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي، قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما تخطى سيمبا التنزاني بالفوز بثلاثية دون رد.

وقال الإعلامي الرياضي سيف زاهر، عبر برنامجه: "بعض المقربين في الإدارة، تحدثوا مع محمود الخطيب، في الأمور الخاصة بالمكافآت في البطولة الأفريقية ومضاعفتها لتحفيز اللاعبين على التتويج بالبطولة، خاصة أن الفريق تأهل للدور قبل النهائي".

وأضاف: "محمود الخطيب، رد قائلا (مفيش تغيير في اللوائح، لازم تشرحوا للاعبي الأهلي إن الفوز ببطولة أفريقيا، هو أمر معتاد للنادي الأهلي، وخسارة البطولة ستكون مشكلة والفوز سيكون لقب يضاف لبطولاته)".

وتابع زاهر: "الخطيب، أكد أنه لن يضع أي مكافآت خاصة لتأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أو حال تأهله للنهائي لأن هذا وضع طبيعي للأهلي".