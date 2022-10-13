مارسيلو غالاردو يسدل الستار على رحلته مع ريفر بليت بعد مشوار 8 سنوات

أعلن مارسيلو غالاردو مدرب ريفر بليت المنافس في دوري الأضواء الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الخميس أنه سيرحل عن تدريب الفريق مع نهاية عقده في ديسمبر كانون الأول المقبل بعدما قضى ثماني سنوات هناك.

وأكد مارسيلو غالاردو الذي كانت فترته من أنجح الفترات في تاريخ ريفر بليت، أنه أبلغ مجلس إدارة النادي بقراره خلال اجتماع يوم الأربعاء.

وقال الأرجنتيني: "عقدي ينتهي في ديسمبر كانون الأول.. إنه أحد أصعب القرارات التي اتخذتها على الإطلاق".

وأضاف: "بعد إعلان القرار، أنا هنا لأشكر الناس الذين وثقوا بي".

ووصل غالاردو لريفر في مايو أيار لعام 2014، وحقق 14 لقبا مع النادي الأرجنتيني من بينها سبع بطولات قارية، وستة كؤوس محلية بجانب الدوري الأرجنتيني عام 2021.

وقاد ريفر للفوز على غريمه التقليدي بوكا جونيورز خلال بطولة كوبا سودامريكانا 2014، وكوبا ليبرتادوريس أعوام 2015 و2018 و2019.

وستكون آخر مباريات غالاردو على ملعب مونومينتال الشهير في ريفر ضد روساريو سنترال يوم الأحد قبل أن يخوض الفريق المباراة الأخيرة له في الموسم ضد ريسنج كلوب.

وأضاف: "سأنهي علاقتي بأفضل صورة. يوم الأحد سأقود مباراتي الأخيرة على ملعب مونومينتال".

واختتم: "شكرا (للجمهور) على كل الدعم والمودة التي أظهروها لي، لقد كانت قصة جميلة".

ويحتل ريفر المركز الثاني في الدوري الأرجنتيني متأخرا بأربع نقاط عن بوكا جونيورز الذي لديه مباراة مؤجلة.