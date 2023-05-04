نيمار يستفز جماهير باريس سان جيرمان.. وتشديد الحراسة على منزل ميسي وفيراتي
نشر النجم البرازيلي نيمار رسالة مثيرة عبر حسابه في موقع "إنستغرام" بعد ساعات من تعبير جماهير باريس سان جيرمان عن غضبها الشديد، واستهداف ليونيل ميسي ونيمار وماركو فيراتي بهتافات عدائية.
وذهب عدد من مشجعي باريس سان جيرمان لمنزل نيمار، أمس الأربعاء، لمطالبته بالرحيل، وبحسب قناة "tnt" البرازيلية فقد طالبت الجماهير الغاضبة نيمار بالرحيل وهنفت ضده، ووصفته بـ"التائه".
رسالة نيمار
وكتب نيمار عبر إنستغرام: "لا تسمح للجماهير بأن تضعك في مرمى عاصفتهم، بل ضعهم في منطقتك الآمنة".
ويغيب نيمار عن باريس سان جيرمان منذ 19 فبراير بسبب الإصابة.
ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الأمر الأكثر إثارة هو أن نيمار وضع إعجابا على منشور لموقع "TNT Sports" البرازيلي، أشار إلى أن نيمار وميسي كانا أكثر سعادة عندما لعبا معًا في برشلونة بين 2013 و2017.
تعزيز الأمن
كما ذكرت "ليكيب" أن باريس سان جيرمان قرر تعزيز الأمن أمام مركزه التدريبي، وكذلك أمام منزل نيمار وميسي وماركو فيراتي، على وجه الخصوص.
رد باريس سان جيرمان
وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي ردا على تصرف الجماهير: "يدين النادي بأشد العبارات، الأفعال المهينة التي لا تطاق من مجموعة صغيرة من الأفراد، والتي حدثت يوم الأربعاء".
وأضاف: "مهما كانت الاختلافات، لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه الأعمال. ويقدم النادي دعمه الكامل للاعبيه وإدارته ولكل المعنيين بهذه السلوكيات المخزية".