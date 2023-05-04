نيمار يستفز جماهير باريس سان جيرمان.. وتشديد الحراسة على منزل ميسي وفيراتي

نشر النجم البرازيلي نيمار رسالة مثيرة عبر حسابه في موقع "إنستغرام" بعد ساعات من تعبير جماهير باريس سان جيرمان عن غضبها الشديد، واستهداف ليونيل ميسي ونيمار وماركو فيراتي بهتافات عدائية.

وذهب عدد من مشجعي باريس سان جيرمان لمنزل نيمار، أمس الأربعاء، لمطالبته بالرحيل، وبحسب قناة "tnt" البرازيلية فقد طالبت الجماهير الغاضبة نيمار بالرحيل وهنفت ضده، ووصفته بـ"التائه".

رسالة نيمار

وكتب نيمار عبر إنستغرام: "لا تسمح للجماهير بأن تضعك في مرمى عاصفتهم، بل ضعهم في منطقتك الآمنة".