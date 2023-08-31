كأس مصرف أبوظبي الإسلامي: الجزيرة يفشل في الحفاظ على تقدمه ويتعادل أمام بني ياس

منح فرناندو المقدمة إلى الجزيرة بعد 21 دقيقة من اللعب بتسديدة من مدى بعيد.

وجعل عمر تراوري النتيجة 2-صفر بعدها بخمس دقائق بتسديدة في الزاوية الضيقة.

وقلص تاولانت سيفيري الفارق لصاحب الأرض بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 32.

ونجح جواو فيكتور في إدراك التعادل بعدما وضع الكرة من فوق حارس الجزيرة قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.