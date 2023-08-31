كأس مصرف أبوظبي الإسلامي: الجزيرة يفشل في الحفاظ على تقدمه ويتعادل أمام بني ياس
تعادل خورفكان 1-1 مع ضيفه اتحاد كلباء
فشل الجزيرة في الحفاظ على تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه بني ياس، خلال مباراة الفريقين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، اليوم الخميس.
منح فرناندو المقدمة إلى الجزيرة بعد 21 دقيقة من اللعب بتسديدة من مدى بعيد.
وجعل عمر تراوري النتيجة 2-صفر بعدها بخمس دقائق بتسديدة في الزاوية الضيقة.
وقلص تاولانت سيفيري الفارق لصاحب الأرض بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 32.
ونجح جواو فيكتور في إدراك التعادل بعدما وضع الكرة من فوق حارس الجزيرة قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.
وفي مباراة أخرى لنفس الدور تعادل خورفكان 1-1 مع ضيفه اتحاد كلباء.
وتقام مباراة العودة يوم 15 سبتمبر أيلول المقبل.