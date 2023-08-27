الدوري الإيطالي.. بولونيا يفرض التعادل على يوفنتوس (فيديو)

فرض بولونيا التعادل 1/1 على مضيفه يوفنتوس، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.

وتقدم لويس فيرجسون لبولونيا في الدقيقة 24، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، وانتهى الشوط الأول على تقدم الضيوف 1/0.

وتعادل دوشان فلاهوفيتش ليوفنتوس في الدقيقة 80، من ضربة رأسية بعد تمريرة سامويل إلينغ جونيور.