الدوري الإيطالي.. بولونيا يفرض التعادل على يوفنتوس (فيديو)
آخر فوز لبولونيا على يوفنتوس يعود إلى 2011
فرض بولونيا التعادل 1/1 على مضيفه يوفنتوس، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.
وتقدم لويس فيرجسون لبولونيا في الدقيقة 24، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، وانتهى الشوط الأول على تقدم الضيوف 1/0.
وتعادل دوشان فلاهوفيتش ليوفنتوس في الدقيقة 80، من ضربة رأسية بعد تمريرة سامويل إلينغ جونيور.
ويعود آخر فوز لبولونيا على يوفنتوس إلى 2011، ومنذ ذلك الحين فاز يوفنتوس 18 مرة، وتعادلا 6 مرات، فاز يوفنتوس في واحدة منها بضربات الترجيح.
ورفع التعادل رصيد يوفنتوس إلى 4 نقاط، بعدما فاز 3/0 على أودينيزي في الجولة الأولى.
ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مع إمبولي في الجولة الثالثة قبل التوقف الدولي.
واحتل يوفنتوس المركز السابع في الموسم الماضي، وتأثر بخصم 10 نقاط من رصيده.