الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدة ضد الشارقة في دوري أدنوك
يستضيف الوحدة منافسه الشارقة مساء اليوم الجمعة، في الجولة الحادية والعشرين لدوري أدنوك للمحترفين.
وتقام أيضا مواجهة أخرى بين فريقي البطائح وضيفه عجمان في الجولة ذاتها.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الوحدة والشارقة في دوري أدنوك، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (آل نهيان) بنادي الوحدة الساعة 22:00 الجمعة بتوقيت الإمارات.. ويدير اللقاء الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني.
وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عمر الطنيجي.
ترتيب الفريقين
يحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 40 نقطة، وحقق الفريق 12 فوزا وتعادل 4 مرات وتلقى 4 خسائر.. وسجل الوحدة 38 هدفا وتلقى 21 هدفا.
ويحتل الشارقة المركز الخامس برصيد 38 نقطة، وحقق 11 فوزا وتعادل 5 مرات وتلقى 4 خسائر.. وسجل الشارقة 39 هدفا وتلقى 15 هدفا.
وتلقى الوحدة الخسارة في آخر مباراة ضد الشارقة بنتيجة 0-1 يوم 30 أكتوبر الماضي.
أسلحة الوحدة
يسعى الوحدة للتقدم في جدول الترتيب والانطلاق نحو القمة مجددا بعدما تجاوز آثار الخسارة أمام العين بنتيجة 0-3 وفاز في الجولة الماضية على الظفرة بنتيجة 3-1.
وقال الهولندي آرنو بويتنويغ، المدير الفني الجديد لفريق الوحدة، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه يخوض المواجهة من أجل تحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث، مؤكدا أن الشارقة فريق كبير وله كل التقدير والاحترام.
ويعتمد الوحدة على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الشامسي وأمامه الرباعي علاء زهير وأحمد راشد ولوكاس بيمنتا ومحمود خميس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أدريان سيلفا وعبدالله حمد وأمامهما إسماعيل مطر، وفي الهجوم ماثيو بيريرا وجواو بيدرو وفاكوندو كروسيزكي.
أوراق الشارقة
يتطلع الشارقة أيضًا لتحقيق الفوز خارج دياره، خاصة أن هذه المواجهة مفصلية في بداية المرحلة الأخيرة لسباق التتويج باللقب.
ويقود الشارقة المدرب الروماني المخضرم أولاريو كوزمين الذي يبحث عن حصد الفوز على حساب الوحدة الذي سبق له مواجهته 16 مرة ولم يخسر سوى مرتين فقط مقابل 9 انتصارات.
ويعتمد الشارقة على تشكيلة تضم حارس المرمى عادل الحوسني، وأمامه الرباعي كوستاس مانولاس وشاهين المازمي وخالد الظنحاني وماركوس ميلوني في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط محمد عبدالباسط وماجد راشد وكايو لوكاس وعثمان كامارا، بينما يقود الهجوم باكو ألكاسير ودجانيني تافاريس.
وقال شاكر عبدالفتاح، مدرب العين الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة ستكون صعبة ومتكافئة، موضحًا أن الشارقة لديه كوكبة من اللاعبين المخضرمين والمميزين خاصة باكو ألكاسير وتافاريس.
وأشار إلى أن الوحدة من الفرق الرائعة ولكنه عانى بعض التذبذب في النتائج، ولكن هناك خبرات تصنع الفارق خاصة بيريرا ومطر.