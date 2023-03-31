الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدة ضد الشارقة في دوري أدنوك

أسلحة الوحدة

يسعى الوحدة للتقدم في جدول الترتيب والانطلاق نحو القمة مجددا بعدما تجاوز آثار الخسارة أمام العين بنتيجة 0-3 وفاز في الجولة الماضية على الظفرة بنتيجة 3-1.

وقال الهولندي آرنو بويتنويغ، المدير الفني الجديد لفريق الوحدة، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه يخوض المواجهة من أجل تحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث، مؤكدا أن الشارقة فريق كبير وله كل التقدير والاحترام.

ويعتمد الوحدة على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الشامسي وأمامه الرباعي علاء زهير وأحمد راشد ولوكاس بيمنتا ومحمود خميس في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أدريان سيلفا وعبدالله حمد وأمامهما إسماعيل مطر، وفي الهجوم ماثيو بيريرا وجواو بيدرو وفاكوندو كروسيزكي.