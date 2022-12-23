رسميا.. لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي توصي بعمل تعديلات استراتيجية للارتقاء ببطولات الأندية

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة إن لجنة المسابقات صادقت على مجموعة من التعديلات الاستراتيجية التي تمهد الطريق لدخول عصر جديد من التطور، في إطار التزامها بتعزيز قيمة ومكانة مسابقات الأندية في الاتحاد القاري.

وبحسب بيان الاتحاد الآسيوي فإن التعديلات الجديدة تشكّل التغيير الأبرز على مسابقات الأندية، منذ استحداث دوري أبطال آسيا عام 2009.

وضمن التوصيات المقدمة استحداث نظام جديد للمسابقات، ووقف العمل بالحد الأعلى للاعبين الأجانب المشاركين مع الأندية، وزيادة قيمة المخصصات المالية المقدمة للأندية المشاركة.