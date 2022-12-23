رسميا.. لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي توصي بعمل تعديلات استراتيجية للارتقاء ببطولات الأندية
قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة إن لجنة المسابقات صادقت على مجموعة من التعديلات الاستراتيجية التي تمهد الطريق لدخول عصر جديد من التطور، في إطار التزامها بتعزيز قيمة ومكانة مسابقات الأندية في الاتحاد القاري.
وبحسب بيان الاتحاد الآسيوي فإن التعديلات الجديدة تشكّل التغيير الأبرز على مسابقات الأندية، منذ استحداث دوري أبطال آسيا عام 2009.
وضمن التوصيات المقدمة استحداث نظام جديد للمسابقات، ووقف العمل بالحد الأعلى للاعبين الأجانب المشاركين مع الأندية، وزيادة قيمة المخصصات المالية المقدمة للأندية المشاركة.
وأشار بيان الاتحاد الآسيوي إلى أن النظام الجديد للمسابقات يضمن بقاء بطولات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بموقع قيادي على صعيد الارتقاء بالمعايير الفنية وتوفير قيمة تجارية أعلى، وتقديم المتعة للجماهير في قارة آسيا.
النظام الجديد للمسابقات
ومن خلال النظام الجديد للمسابقات، يتنافس 76 ناديا للفوز بألقاب البطولات التي تقام على 3 مستويات، بدلا من النظام الحالي الذي يتضمن مستويين للمنافسة.
ويشتمل المستوى الأعلى على مشاركة 24 ناديا بالمجمل، يتم توزيعها على منطقتين في الغرب والشرق، وتضم كل منطقة 12 ناديا تتنافس بنظام الدوري.
ويخوض كل فريق 4 مباريات على أرضه، و4 مباريات خارج ملعبه، في مواجهة ثمانية أندية مختلفة ضمن ذات المنطقة، بحيث تتأهل 8 أندية من كل منطقة إلى دور الـ16، والذي تقام مبارياته من مباراتي ذهاب وإياب.
وتتأهل الأندية الفائزة إلى دور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته بالإضافة إلى مباريات نصف النهائي والنهائي، من مواجهة واحدة بنظام التجمع في دولة واحدة تستضيف المباراة النهائية لبطولة أندية النخبة في القارة.
أما المستوى الثاني من مسابقات الأندية، فيشتمل على مشاركة 32 ناديا يتم تقسيمها على 8 مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة أندية، وتلعب هذه الأندية بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، وبحيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16.
وتقام مباريات دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي من مباراتي ذهاب وإياب، على أن تقام مباراة الدور النهائي من جولة واحدة.
وأخيرا، تتضمن بطولة المستوى الثالث 20 ناديا يتم تقسيمها على 5 مجموعات، وتتنافس هذه الأندية في دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وتقام المباريات بنظام التجمع، وبحيث تتأهل أفضل 8 أندية إلى دور ربع النهائي.
وتقام مباريات الدورين ربع النهائي ونصغ النهائي من جولتي ذهاب وإياب، على أن يقام النهائي من جولة واحدة.
وبحسب الاتحاد الآسيوي فإن هذه التغييرات الاستراتيجية تمهد الطريق لمنح المزيد من الفرص للأندية المشاركة من المناطق الجغرافية المختلفة في قارة آسيا لتتنافس مع بعضها، وذلك مع تحول هذه المسابقات من نظام التوزيع في 5 مناطق، إلى منطقتين في الشرق والغرب.
كما أن الأندية الخاسرة في الأدوار التمهيدية والتصفيات في بطولة المستوى الأول، ستحصل على فرصة المشاركة في بطولة المستوى الثاني، في حين أن الأندية الخاسرة من الأدوار التمهيدية والتصفيات في بطولة المستوى الثاني ستنتقل للمشاركة في بطولة المستوى الثالث.
ونتيجة لهذه التغييرات، فإن إجمالي عدد مباريات مسابقات الأندية يتوقع أن يرتفع إلى 287 مباراة، بدلا من 274 مباراة حاليا.
الحد الأقصى للاعبين الأجانب
وصادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على توصية رفع عدد اللاعبين الأجانب في قائمة تشكيلة الأندية من النظام الحالي 3+1 إلى 5+1 (خمسة لاعبين من أي جنسية بالإضافة للاعب من الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)، وهو سيتواصل تطبيقه في موسم 2023/2024.
ووافقت اللجنة على الأخذ بعين الاعتبار التعليمات الداخلية في كل اتحاد وطني بخصوص تسجيل اللاعبين الأجانب، وإزالة الحد الأعلى للاعبين الأجانب اعتبارا من موسم 2024/2025.
تصنيف مسابقات الأندية وتوزيع المقاعد
وتم المصادقة على استخدام تصنيف مسابقات الأندية من أجل توزيع المقاعد في البطولات اعتبارا من موسم 2024/2025، بالاعتماد على نتائج الاتحادات الوطنية الأعضاء في آخر 8 سنوات (مع وضع قيمة معينة لكل عام)، وبشكل يعكس بصورة أفضل الأداء على مر السنين لهذه الاتحادات.
وسيعتمد المجموع النهائي للنقاط على معدل الأداء لجميع الأندية في مسابقات الأندية بالاتحاد القاري اعتبارا من دور المجموعات، وسوف يتم تطبيق هذا الأمر بأثر رجعي من أجل إعادة احتساب نقاط الاتحادات الوطنية عامي 2021 و2022 بتصنيف مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2022.
بالإضافة لذلك، ومن أجل تحديد توزيع المقاعد في مختلف مسابقات الأندية، اتفقت اللجنة على نظام جديد لتوزيع المقاعد في البطولات الثلاث، حيث سيمنح النظام الجديد الفرصة لحامل اللقب من أجل المشاركة في النسخة التالية من مسابقات الأندية، بشكل يمنح قيمة رياضية إضافية للأندية المشاركة في كل بطولة.
المخصصات المالية
وأخذ أعضاء اللجنة علما بالخطط المستقبلية من أجل عمل زيادة كبيرة في المخصصات المالية التي توزع على الأندية المشاركة، وسوف يتم بالوقت المناسب تحديد التفاصيل وإعلانها.
وسيتم لاحقا استكمال وضع التفاصيل الإضافية للتغييرات الاستراتيجية والإعلان عنها، بما في ذلك أسماء البطولات الثلاث، مبادئ برنامج المباريات، والروزنامة والتعليمات.