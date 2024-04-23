تشكيلة مانشستر يونايتد مع توخيل (صورة)
يتعرض مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هاغ لضغوط وسط تكهنات بإقالته من منصبه وتعيين توماس توخيل مكانه.
وسيغادر توخيل بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي وسبق له العمل في الدوري الإنجليزي من بوابة تشيلسي.
لا يزال أمام تين هاغ عام آخر حتى نهاية عقده الحالي، ولكن هناك شكوك حول ما إذا كان المدرب الهولندي سيكمل عقده بالكامل.
وقالت صحيفة "ميرور" إنه إذا تولى توخيل تدريب مانشستر يونايتد فإنه من المؤكد تقريبًا أن المدرب الألماني سيجري بعض التغييرات الكبيرة في مانشستر يونايتد.
وذكرت الصحيفة أنه سيتم التخلص من عدد لا بأس به من لاعبي مانشستر يونايتد الحاليين، بما في ذلك النجوم الكبار مثل كاسيميرو وأنتوني.
كما سيتطلع توخيل إلى الاستفادة من هؤلاء اللاعبين وإيجاد مواهب جديدة.
وينتهي عقد كريستيان إريكسن مع مانشستر يونايتد في يونيو 2025، لكن من المرجح أن يرغب توخيل في أن يتولى لاعب أصغر سنًا قيادة خط الوسط إلى جانب القائد برونو فرنانديز.
ومن المرجح أيضًا أن يفسح توخيل الطريق أمام رحيل رافائيل فاران.
وأكد تين هاغ بالفعل أن أنتوني مارسيال سيغادر مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، لذلك لن يضطر توخيل إلى قضاء الكثير من الوقت في القلق بشأنه.
وذكرت "ميرور" أنه من شبه المؤكد أن فترة استعارة سفيان أمرابط لن تتحول إلى عقد دائم، مع فشل اللاعب المغربي الدولي في الوصول إلى المستويات المتوقعة منه.
وأوضحت أن التغيير الأكثر إثارة للصدمة لا يمكن أن يكون سوى ماركوس راشفورد.
وبدا الدولي الإنجليزي بعيدًا عن مستواه هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، وربطته الشائعات بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.
أما بالنسبة للتعاقدات الجديدة، فهناك العديد من اللاعبين الذين يمكن أن يتطلع توخيل للتعاقد معهم.
ويمكن أن يكون نجم جيرونا ميغيل غوتيريز خيارًا جذابًا لتوخيل في مركز الظهير الأيسر، مع تكرار إصابة لوك شاو وتيريل مالاسيا.
لكن التعاقد مع غوتيريز سيكون صعبًا لأن ريال مدريد لديه بند إعادة شراء في عقد المدافع مع جيرونا.
وفي قلب الدفاع، قد يتطلع توخيل إلى التعاقد مع إدموند تابسوبا من باير ليفركوزن.
وقالت "ميرور" إن تابسوبا حريص على اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما قد يتطلع توخيل إلى إعادة دمج جادون سانشو المعار إلى بروسيا دورتموند.
وفيما يلي تشكيلة مانشستر يونايتد المحتملة مع توخيل:
الحارس: آندري أونانا.
الدفاع: دييغو دالوت، إدموند تابسوبا، ليساندرو مارتينيز، ميغيل غوتيريز.
الوسط: كوبي ماينو، كيفرين تورام، برونو فيرنانديز.
الهجوم: جادون سانشو، راسموس هويلوند، أليخاندرو غارناتشو.