تشكيلة مانشستر يونايتد مع توخيل (صورة)

يتعرض مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هاغ لضغوط وسط تكهنات بإقالته من منصبه وتعيين توماس توخيل مكانه.

وسيغادر توخيل بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي وسبق له العمل في الدوري الإنجليزي من بوابة تشيلسي.

لا يزال أمام تين هاغ عام آخر حتى نهاية عقده الحالي، ولكن هناك شكوك حول ما إذا كان المدرب الهولندي سيكمل عقده بالكامل.

وقالت صحيفة "ميرور" إنه إذا تولى توخيل تدريب مانشستر يونايتد فإنه من المؤكد تقريبًا أن المدرب الألماني سيجري بعض التغييرات الكبيرة في مانشستر يونايتد.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم التخلص من عدد لا بأس به من لاعبي مانشستر يونايتد الحاليين، بما في ذلك النجوم الكبار مثل كاسيميرو وأنتوني.

كما سيتطلع توخيل إلى الاستفادة من هؤلاء اللاعبين وإيجاد مواهب جديدة.

وينتهي عقد كريستيان إريكسن مع مانشستر يونايتد في يونيو 2025، لكن من المرجح أن يرغب توخيل في أن يتولى لاعب أصغر سنًا قيادة خط الوسط إلى جانب القائد برونو فرنانديز.